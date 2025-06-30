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Эксперт рассказал об увеличении выплат по европротоколу в России
Эксперт рассказал об увеличении выплат по европротоколу в России - РИА Новости, 30.06.2025
Эксперт рассказал об увеличении выплат по европротоколу в России
Выплата по европротоколу при ДТП с разногласиями увеличивается в России с 5 июля до 200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:38:00+03:00
2025-06-30T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выплата по европротоколу при ДТП с разногласиями увеличивается в России с 5 июля до 200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. "С 5 июля вырастут лимиты выплаты по европротоколу для аварий с разногласиями до 200 тысяч рублей. Это положительный шаг для автомобилистов. Теперь даже при разногласиях в ДТП можно будет рассчитывать на компенсацию в большем объёме, если есть фотофиксация повреждений", - рассказал Шкуматов. Эксперт напомнил, что ранее лимит составлял 100 тысяч рублей. Зачастую этого было недостаточно для покрытия всех расходов, из-за чего приходилось ждать ГИБДД, подчеркнул он. "Конечно, статистику таких случаев собрать сложно, так как при разногласиях обычно всё же вызывают инспекторов ДПС. Тем не менее, по данным ЦБ РФ, около 20 процентов аварий не укладываются в лимит 100 тысяч (рублей - ред.), а значит, в будущем, после увеличения до 200 тысяч рублей, доля европротоколов может значительно вырасти", - добавил Шкуматов. Он отметил, что в среднем выплата по ДТП в России составляет около 100 тысяч рублей, и только в 5% случаев ущерб превышает 400 тысяч рублей. "Поэтому расширение лимита на выплаты - это хорошая новость, которая сделает оформление части аварий проще и быстрее для всех участников дорожного движения", - заключил Шкуматов.
https://ria.ru/20250624/putin-2025118799.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, россия, петр шкуматов, владимир путин, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Петр Шкуматов, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Эксперт рассказал об увеличении выплат по европротоколу в России
Шкуматов: выплата по европротоколу с 5 июля вырастет до 200 тысяч рублей
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выплата по европротоколу при ДТП с разногласиями увеличивается в России с 5 июля до 200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Во вторник президент России Владимир Путин
подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГ
О, когда у участников ДТП есть разногласия.
"С 5 июля вырастут лимиты выплаты по европротоколу для аварий с разногласиями до 200 тысяч рублей. Это положительный шаг для автомобилистов. Теперь даже при разногласиях в ДТП можно будет рассчитывать на компенсацию в большем объёме, если есть фотофиксация повреждений", - рассказал Шкуматов
.
Эксперт напомнил, что ранее лимит составлял 100 тысяч рублей. Зачастую этого было недостаточно для покрытия всех расходов, из-за чего приходилось ждать ГИБДД
, подчеркнул он.
"Конечно, статистику таких случаев собрать сложно, так как при разногласиях обычно всё же вызывают инспекторов ДПС. Тем не менее, по данным ЦБ РФ, около 20 процентов аварий не укладываются в лимит 100 тысяч (рублей - ред.), а значит, в будущем, после увеличения до 200 тысяч рублей, доля европротоколов может значительно вырасти", - добавил Шкуматов.
Он отметил, что в среднем выплата по ДТП в России составляет около 100 тысяч рублей, и только в 5% случаев ущерб превышает 400 тысяч рублей.
"Поэтому расширение лимита на выплаты - это хорошая новость, которая сделает оформление части аварий проще и быстрее для всех участников дорожного движения", - заключил Шкуматов.