https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html

Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь"

Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь" - РИА Новости, 30.06.2025

Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь"

Суд в Ставропольском крае приговорил к двум с половиной годам лишения свободы каждого из двоих мужчин, которых обвиняли в осквернении памятника "Вечный огонь",... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:31:00+03:00

2025-06-30T15:31:00+03:00

2025-06-30T15:31:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

республика дагестан

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НАЛЬЧИК 30 июн – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к двум с половиной годам лишения свободы каждого из двоих мужчин, которых обвиняли в осквернении памятника "Вечный огонь", сообщила региональная прокуратура. "Двое жителей соседнего региона признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимые осквернили памятник "Вечный огонь солдатской славы и бессмертия" в станице Курской и свою вину не признали. "Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о двух жителях Дагестана, которые грели ноги у "Вечного огня".

https://ria.ru/20250616/ogon-2023066345.html

россия

ставропольский край

республика дагестан

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происшествия, россия, ставропольский край, республика дагестан