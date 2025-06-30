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Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь" - РИА Новости, 30.06.2025
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15:31 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html
Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь"
Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь" - РИА Новости, 30.06.2025
Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь"
Суд в Ставропольском крае приговорил к двум с половиной годам лишения свободы каждого из двоих мужчин, которых обвиняли в осквернении памятника "Вечный огонь",... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:31:00+03:00
2025-06-30T15:31:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
республика дагестан
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НАЛЬЧИК 30 июн – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к двум с половиной годам лишения свободы каждого из двоих мужчин, которых обвиняли в осквернении памятника "Вечный огонь", сообщила региональная прокуратура. "Двое жителей соседнего региона признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимые осквернили памятник "Вечный огонь солдатской славы и бессмертия" в станице Курской и свою вину не признали. "Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о двух жителях Дагестана, которые грели ноги у "Вечного огня".
https://ria.ru/20250616/ogon-2023066345.html
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ставропольский край
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происшествия, россия, ставропольский край, республика дагестан
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Республика Дагестан
Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь"

На Ставрополье двое осквернителей "Вечного огня" получили 2,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК 30 июн – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к двум с половиной годам лишения свободы каждого из двоих мужчин, которых обвиняли в осквернении памятника "Вечный огонь", сообщила региональная прокуратура.
"Двое жителей соседнего региона признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимые осквернили памятник "Вечный огонь солдатской славы и бессмертия" в станице Курской и свою вину не признали.
"Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о двух жителях Дагестана, которые грели ноги у "Вечного огня".
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области
16 июня, 10:50
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайРеспублика Дагестан
 
 
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