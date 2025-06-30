https://ria.ru/20250630/stantsiya-2026282575.html

ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ

ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ

ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС, речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, утверждает журналист испанского издания Mundo... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:06:00+03:00

2025-06-30T13:06:00+03:00

2025-06-30T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС, речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, утверждает журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас. Как говорится в статье журналиста, зона отчуждения в районе Чернобыльской АЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности "стали лучше защищены". Он добавляет, что во время посещения объекта ему запретили делать фотографии "военных позиций" и указывать укрепления, сделанные за последние месяцы. "Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы "зубы дракона" (противотанковые укрепления - ред.) и другие компоненты пассивной обороны... Киевское правительство привезло строительные материалы, чистые от радиации, из других областей страны для возведения всех этих укреплений", - говорится в материале журналиста Mundo. По словам Рохаса, в районе объекта постоянно проезжают бронеавтомобили ВСУ.

https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, чернобыльская аэс