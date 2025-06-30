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ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/stantsiya-2026282575.html
ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ
ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ
ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС, речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, утверждает журналист испанского издания Mundo... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:06:00+03:00
2025-06-30T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС, речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, утверждает журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас. Как говорится в статье журналиста, зона отчуждения в районе Чернобыльской АЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности "стали лучше защищены". Он добавляет, что во время посещения объекта ему запретили делать фотографии "военных позиций" и указывать укрепления, сделанные за последние месяцы. "Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы "зубы дракона" (противотанковые укрепления - ред.) и другие компоненты пассивной обороны... Киевское правительство привезло строительные материалы, чистые от радиации, из других областей страны для возведения всех этих укреплений", - говорится в материале журналиста Mundo. По словам Рохаса, в районе объекта постоянно проезжают бронеавтомобили ВСУ.
https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html
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вооруженные силы украины, чернобыльская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Чернобыльская АЭС
ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, пишут СМИ

Mundo: ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской АЭС, речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, утверждает журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас.
Как говорится в статье журналиста, зона отчуждения в районе Чернобыльской АЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности "стали лучше защищены". Он добавляет, что во время посещения объекта ему запретили делать фотографии "военных позиций" и указывать укрепления, сделанные за последние месяцы.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ
Вчера, 10:52
"Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы "зубы дракона" (противотанковые укрепления - ред.) и другие компоненты пассивной обороны... Киевское правительство привезло строительные материалы, чистые от радиации, из других областей страны для возведения всех этих укреплений", - говорится в материале журналиста Mundo.
По словам Рохаса, в районе объекта постоянно проезжают бронеавтомобили ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧернобыльская АЭС
 
 
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