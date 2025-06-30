https://ria.ru/20250630/ssha-2026364695.html
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран - РИА Новости, 30.06.2025
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран
Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:47:00+03:00
2025-06-30T17:47:00+03:00
2025-06-30T17:47:00+03:00
сша
китай
скотт бессент
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:206:2962:1872_1920x0_80_0_0_3cd5bc2f17ec2a502adbed2ffc4d3660.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Есть страны, которые ведут переговоры добросовестно, но они должны понимать: если мы не сможем достичь соглашения из-за их упрямства, мы можем вернуться к уровням (пошлин - ред.), установленным 2 апреля. Надеюсь, до этого не дойдёт", - сказал Бессент в интервью Bloomberg. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_c170b326e683c1e4adf611970bd5ab1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, скотт бессент, дональд трамп, в мире
США, Китай, Скотт Бессент, Дональд Трамп, В мире
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран
Глава Минфина Бессент: США могут снова поднять пошлины на товары из других стран