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Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах

Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах - РИА Новости, 30.06.2025

Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах

Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:37:00+03:00

2025-06-30T02:37:00+03:00

2025-06-30T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения. "США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака", - написал Макгрегор. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/tramp-2025247650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте