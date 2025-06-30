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Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах - РИА Новости, 30.06.2025
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02:37 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ssha-2026190312.html
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах - РИА Новости, 30.06.2025
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:37:00+03:00
2025-06-30T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения. "США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака", - написал Макгрегор. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/tramp-2025247650.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах

Полковник Макгрегор: США предупредили Иран об ударах за два часа до их нанесения

© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения.
"США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака", - написал Макгрегор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран
25 июня, 07:47
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, заявил Фидан
27 июня, 22:53
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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