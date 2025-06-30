https://ria.ru/20250630/ssha-2026190312.html
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах - РИА Новости, 30.06.2025
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:37:00+03:00
2025-06-30T02:37:00+03:00
2025-06-30T02:37:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024752990_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce2a5e09e1a7ca56ee795f63d6ba7317.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения. "США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака", - написал Макгрегор. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/tramp-2025247650.html
https://ria.ru/20250627/ssha-2025954495.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024752990_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_1a55abc2f3bc8566c4e5ce0b4401c77b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экс-советник Пентагона заявил, что США предупредили Иран об ударах
Полковник Макгрегор: США предупредили Иран об ударах за два часа до их нанесения