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СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США

СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США - РИА Новости, 30.06.2025

СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США

Иранские чиновники утверждают, что ядерные объекты получили меньший ущерб от ударов США, чем ожидалось, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:51:00+03:00

2025-06-30T01:51:00+03:00

2025-06-30T07:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Иранские чиновники утверждают, что ядерные объекты получили меньший ущерб от ударов США, чем ожидалось, пишет газета Washington Post."Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, которые обсуждали военные удары по иранской ядерной программе в этом месяце, отмечая, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали", — указано в публикации.По данным издания, разговор иранских чиновников предполагался приватным, на нем представители Тегерана обменивались мнениями, почему удары по приказу американского президента Дональда Трампа оказались не такими разрушительными и обширными, как они ождали. При этом добавляется, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф на закрытом брифинге с американскими законодателями заявил о том, что по оценкам американской разведки "большая часть" обогащенного Ираном урана "вероятно погребена" на объектах в Исфахане и Фордо. Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь отбросили ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф расценил утечку как измену. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о расследовании по просочившейся информации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран отрицает военную составляющую атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран работает над разработкой ядерного оружия. Исламская республика ответила на действия еврейского государства ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявив, что нанесла удары по военным объектам.В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что стороны договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.

https://ria.ru/20250623/iran-2024746072.html

https://ria.ru/20250625/udary-2025440670.html

https://ria.ru/20250626/tramp-2025603101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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