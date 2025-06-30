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СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США - РИА Новости, 30.06.2025
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01:51 30.06.2025 (обновлено: 07:52 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ssha-2026187563.html
СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США
СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США - РИА Новости, 30.06.2025
СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США
Иранские чиновники утверждают, что ядерные объекты получили меньший ущерб от ударов США, чем ожидалось, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:51:00+03:00
2025-06-30T07:52:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
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пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Иранские чиновники утверждают, что ядерные объекты получили меньший ущерб от ударов США, чем ожидалось, пишет газета Washington Post."Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, которые обсуждали военные удары по иранской ядерной программе в этом месяце, отмечая, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали", — указано в публикации.По данным издания, разговор иранских чиновников предполагался приватным, на нем представители Тегерана обменивались мнениями, почему удары по приказу американского президента Дональда Трампа оказались не такими разрушительными и обширными, как они ождали. При этом добавляется, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф на закрытом брифинге с американскими законодателями заявил о том, что по оценкам американской разведки "большая часть" обогащенного Ираном урана "вероятно погребена" на объектах в Исфахане и Фордо. Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь отбросили ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф расценил утечку как измену. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о расследовании по просочившейся информации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран отрицает военную составляющую атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран работает над разработкой ядерного оружия. Исламская республика ответила на действия еврейского государства ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявив, что нанесла удары по военным объектам.В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что стороны договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
https://ria.ru/20250623/iran-2024746072.html
https://ria.ru/20250625/udary-2025440670.html
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иран
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф, пит хегсет, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ узнали, что иранские чиновники ждали большего урона от ударов США

WP: чиновники в Иране сочли удары США слабее, чем ожидалось

© Фото : Al Jazeera / Maxar Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Al Jazeera / Maxar
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Иранские чиновники утверждают, что ядерные объекты получили меньший ущерб от ударов США, чем ожидалось, пишет газета Washington Post.
"Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, которые обсуждали военные удары по иранской ядерной программе в этом месяце, отмечая, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали", — указано в публикации.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США
23 июня, 09:06
По данным издания, разговор иранских чиновников предполагался приватным, на нем представители Тегерана обменивались мнениями, почему удары по приказу американского президента Дональда Трампа оказались не такими разрушительными и обширными, как они ождали.
При этом добавляется, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф на закрытом брифинге с американскими законодателями заявил о том, что по оценкам американской разведки "большая часть" обогащенного Ираном урана "вероятно погребена" на объектах в Исфахане и Фордо.
Удары США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Удары США по Ирану изолировали запасы обогащенного урана, сообщил Херш
25 июня, 19:19
Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь отбросили ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф расценил утечку как измену. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о расследовании по просочившейся информации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран отрицает военную составляющую атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран работает над разработкой ядерного оружия. Исламская республика ответила на действия еврейского государства ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявив, что нанесла удары по военным объектам.
В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что стороны договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп рассказал о грузовиках у ядерного объекта в Иране
26 июня, 16:55
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампСтив УиткоффПит ХегсетМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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