https://ria.ru/20250630/sputnik-2026366908.html
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе - РИА Новости, 30.06.2025
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:56:00+03:00
2025-06-30T17:56:00+03:00
2025-06-30T17:56:00+03:00
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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства. Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе агентства Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. Позднее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как сообщили РИА Новости в МИД России, посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. "Многих наших сотрудников полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан. Но есть и те, которых никуда не вызывали. Уже несколько часов до них невозможно дозвониться. Они все еще находятся в офисе", - сообщил он. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий. -0
https://ria.ru/20250630/azerbajdzhan-2026295805.html
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в мире, азербайджан, баку, россия, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Более десяти сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе
Более 10 сотрудников Sputnik Азербайджан все еще остаются в офисе в Баку