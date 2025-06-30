https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026379600.html

Спецоперация, 30 июня: ВСУ за сутки потеряли около 1350 военных

Спецоперация, 30 июня: ВСУ за сутки потеряли около 1350 военных - РИА Новости, 30.06.2025

Спецоперация, 30 июня: ВСУ за сутки потеряли около 1350 военных

Киев за минувшие сутки лишился на разных направлениях спецоперации до 1350 военнослужащих и четырех танков, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:54:00+03:00

2025-06-30T18:54:00+03:00

2025-06-30T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киев за минувшие сутки лишился на разных направлениях спецоперации до 1350 военнослужащих и четырех танков, говорится в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 144 БПЛА самолетного типа. ВС РФ нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных дронов, складам боеприпасов, а также ПВД формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, сообщило Минобороны РФ. Песков о третьем раунде переговоров Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу. Песков отметил, что в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий, эти условия Путин озвучил год назад. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. Кроме того, Песков, комментируя заявления мэра Одессы Геннадия Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города. Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". Песков предложил ему взять или учебник по истории, или взять первоисточники, а именно – ознакомиться с историческими материалами. Киев призывают прекратить пытки Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя с февраля 2022 года, в том числе одного - в Донецкой области в конце 2024 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. В документе сказано, что УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Кроме того, нарушения, зафиксированные в отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций: "Украине… Немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными и задержанными в связи с конфликтом, удерживаемыми Украиной". В отчете говорится, что большинство военнопленных, задержанных Украиной, подвергались пыткам, и что по меньшей мере 170 заключенных на Украине за "сотрудничество" с Россией также подвергались пыткам. Широко распространенная на Украине практика публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных опасности, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. Глава МИД ФРГ обсудит с Зеленским оборонное сотрудничествоМинистр иностранных дел Германии в сопровождении делегации представителей германских оборонных концернов обсудит с Владимиром Зеленским "проблемы" и препоны на пути к сотрудничеству в области совместного производства оружия, об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в ходе пресс-конференции в Киеве. По словам министра, Зеленский также "поддержит" путь к более тесному сотрудничеству Германии и Украины. Вадефуль напомнил, что Берлин в 2025 году намерен выделить Киеву суммарно 9 миллиардов евро на военные нужды. Вадефуль в очередной раз заявил, что Германия старается повысить обороты промышленного производства систем противовоздушной обороны. По его словам, он и глава министерства обороны Борис Писториус дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО. В то же время профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал правительство заняться экономикой вместо разжигания конфликтов за рубежом.

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