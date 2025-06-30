https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026307098.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:07:00+03:00
2025-06-30T15:07:00+03:00
2025-06-30T15:07:00+03:00
инфографика
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россия
спецоперация
луганская народная республика
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херсонская область
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 146 районов временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников, нефтеналивной терминал, обеспечивающий топливом ВМС Украины, цеха производства, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также склады боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 144 дрона.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 094 танка и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 800 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 37 481 единицу автомобильной техники.
украина
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луганская народная республика
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украина, россия, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июня 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 146 районов временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников, нефтеналивной терминал, обеспечивающий топливом ВМС Украины, цеха производства, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также склады боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 144 дрона.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 094 танка и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 800 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 37 481 единицу автомобильной техники.