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ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:41:00+03:00
2025-06-30T12:41:00+03:00
2025-06-30T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и три станции полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 190 боевиков и 3 орудия в зоне "Востока" за сутки