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ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026275405.html
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:41:00+03:00
2025-06-30T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и три станции полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
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запорожская область
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 190 боевиков и 3 орудия в зоне "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и три станции полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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