https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026275405.html

ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:41:00+03:00

2025-06-30T12:41:00+03:00

2025-06-30T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 190 военнослужащих и три станции полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)