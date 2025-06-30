https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026274294.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.06.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:38:00+03:00

2025-06-30T12:38:00+03:00

2025-06-30T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоадреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

херсонская область

украина

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), украина