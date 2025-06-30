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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
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12:38 30.06.2025 (обновлено: 12:41 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026274294.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:38:00+03:00
2025-06-30T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоадреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки

МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ и 5 станций РЭБ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоадреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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