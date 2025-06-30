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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:38:00+03:00
2025-06-30T12:38:00+03:00
2025-06-30T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоадреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ за сутки
МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ и 5 станций РЭБ за сутки