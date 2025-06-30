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ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ и 2 танка, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:35:00+03:00
2025-06-30T12:35:00+03:00
2025-06-30T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ и 2 танка, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 210 боевиков и 2 танка в зоне действий "Юга" за сутки