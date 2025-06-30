https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026273248.html

ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ и 2 танка, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:35:00+03:00

2025-06-30T12:35:00+03:00

2025-06-30T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ и 2 танка, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины