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Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении
Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:40:00+03:00
2025-06-30T10:40:00+03:00
2025-06-30T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Если говорить о великоновоселковском направлении, то там освобожден ряд населенных пунктов: и Шевченко, и Ялта, и Красная Звезда, и Новоукраинка... Это достаточно серьезно и достаточно в сжатые сроки... Здесь группировка "Восток" работает, и, я вам скажу, есть очень серьезное продвижение за счет выверенных подходов к планированию операции, и мы видим, что наши бойцы продолжают освобождение территории республики (ДНР - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС РФ серьезно продвинулись на Великоновоселковском направлении в ДНР