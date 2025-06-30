https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026228981.html

Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении

Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 30.06.2025

Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении

Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:40:00+03:00

2025-06-30T10:40:00+03:00

2025-06-30T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Если говорить о великоновоселковском направлении, то там освобожден ряд населенных пунктов: и Шевченко, и Ялта, и Красная Звезда, и Новоукраинка... Это достаточно серьезно и достаточно в сжатые сроки... Здесь группировка "Восток" работает, и, я вам скажу, есть очень серьезное продвижение за счет выверенных подходов к планированию операции, и мы видим, что наши бойцы продолжают освобождение территории республики (ДНР - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины