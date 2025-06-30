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Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026228981.html
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении
Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:40:00+03:00
2025-06-30T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Если говорить о великоновоселковском направлении, то там освобожден ряд населенных пунктов: и Шевченко, и Ялта, и Красная Звезда, и Новоукраинка... Это достаточно серьезно и достаточно в сжатые сроки... Здесь группировка "Восток" работает, и, я вам скажу, есть очень серьезное продвижение за счет выверенных подходов к планированию операции, и мы видим, что наши бойцы продолжают освобождение территории республики (ДНР - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении на Великоновоселковском направлении

Пушилин: ВС РФ серьезно продвинулись на Великоновоселковском направлении в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные в сжатые сроки добились серьезного продвижения на великоновоселковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Если говорить о великоновоселковском направлении, то там освобожден ряд населенных пунктов: и Шевченко, и Ялта, и Красная Звезда, и Новоукраинка... Это достаточно серьезно и достаточно в сжатые сроки... Здесь группировка "Восток" работает, и, я вам скажу, есть очень серьезное продвижение за счет выверенных подходов к планированию операции, и мы видим, что наши бойцы продолжают освобождение территории республики (ДНР - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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