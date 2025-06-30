https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199837.html

Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко

Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025

Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко

Вокруг поселка Шевченко боевики ВСУ создали мощный укрепрайон с противотанковыми рвами, колючей проволокой и минными заграждениями, рассказал РИА Новости врио... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:32:00+03:00

2025-06-30T06:32:00+03:00

2025-06-30T06:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Вокруг поселка Шевченко боевики ВСУ создали мощный укрепрайон с противотанковыми рвами, колючей проволокой и минными заграждениями, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Прометей". "Шевченко - это очень крупный укрепрайон, который вмещал в себя порядка 400 строений, в том числе и жилых. Каждое строение было укреплено противником, каждое строение имело оборонительные сооружения, то есть противник подошел с ответственностью к тому, чтобы мы не взяли этот населенный пункт. Так как он стоит на пересечении трех областей (ДНР, Запорожской и Днепропетровской - ред.), это в том числе и колючая проволока, противотанковые рвы, минные заграждения, которых было немало, и противопехотные, и противотанковые", – рассказал "Прометей". Офицер также отметил, что очередной населенный пункт перешел под контроль наших войск благодаря умелым и слаженным действиям штурмовых подразделений. "Возле Шевченко располагаются одни из самых больших разведанных в СССР залежей лития. Поэтому, может, это было еще одной причиной, по которой этот населенный пункт так мощно укрепляли. Но сейчас уже эти разведанные запасы лития наши, и мы их никогда больше назад не отдадим", – добавил офицер. В четверг, 26 июня, в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro потеря населенного пункта означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.

https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, ссср, вооруженные силы украины, безопасность