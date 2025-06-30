Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199837.html
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко
Вокруг поселка Шевченко боевики ВСУ создали мощный укрепрайон с противотанковыми рвами, колючей проволокой и минными заграждениями, рассказал РИА Новости врио... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:32:00+03:00
2025-06-30T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ссср
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Вокруг поселка Шевченко боевики ВСУ создали мощный укрепрайон с противотанковыми рвами, колючей проволокой и минными заграждениями, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Прометей". "Шевченко - это очень крупный укрепрайон, который вмещал в себя порядка 400 строений, в том числе и жилых. Каждое строение было укреплено противником, каждое строение имело оборонительные сооружения, то есть противник подошел с ответственностью к тому, чтобы мы не взяли этот населенный пункт. Так как он стоит на пересечении трех областей (ДНР, Запорожской и Днепропетровской - ред.), это в том числе и колючая проволока, противотанковые рвы, минные заграждения, которых было немало, и противопехотные, и противотанковые", – рассказал "Прометей". Офицер также отметил, что очередной населенный пункт перешел под контроль наших войск благодаря умелым и слаженным действиям штурмовых подразделений. "Возле Шевченко располагаются одни из самых больших разведанных в СССР залежей лития. Поэтому, может, это было еще одной причиной, по которой этот населенный пункт так мощно укрепляли. Но сейчас уже эти разведанные запасы лития наши, и мы их никогда больше назад не отдадим", – добавил офицер. В четверг, 26 июня, в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro потеря населенного пункта означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, ссср, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СССР, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко

ВСУ создали мощный укрепрайон вокруг поселка Шевченко с минными заграждениями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Вокруг поселка Шевченко боевики ВСУ создали мощный укрепрайон с противотанковыми рвами, колючей проволокой и минными заграждениями, рассказал РИА Новости врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Прометей".
"Шевченко - это очень крупный укрепрайон, который вмещал в себя порядка 400 строений, в том числе и жилых. Каждое строение было укреплено противником, каждое строение имело оборонительные сооружения, то есть противник подошел с ответственностью к тому, чтобы мы не взяли этот населенный пункт. Так как он стоит на пересечении трех областей (ДНР, Запорожской и Днепропетровской - ред.), это в том числе и колючая проволока, противотанковые рвы, минные заграждения, которых было немало, и противопехотные, и противотанковые", – рассказал "Прометей".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
29 марта, 19:37
Офицер также отметил, что очередной населенный пункт перешел под контроль наших войск благодаря умелым и слаженным действиям штурмовых подразделений.
"Возле Шевченко располагаются одни из самых больших разведанных в СССР залежей лития. Поэтому, может, это было еще одной причиной, по которой этот населенный пункт так мощно укрепляли. Но сейчас уже эти разведанные запасы лития наши, и мы их никогда больше назад не отдадим", – добавил офицер.
В четверг, 26 июня, в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro потеря населенного пункта означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития.
В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСССРВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала