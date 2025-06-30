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Российские войска выбили ВСУ из села Дачное, заявил Рогов - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:23 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199635.html
Российские войска выбили ВСУ из села Дачное, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Дачное, заявил Рогов - РИА Новости, 30.06.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Дачное, заявил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное, там идет зачистка, сообщил РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:23:00+03:00
2025-06-30T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное, там идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. При этом если Дачное находится в Днепропетровской области, то рядом с ним, на территории ДНР расположены села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. "Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских Вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из села Дачное, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное, там идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. При этом если Дачное находится в Днепропетровской области, то рядом с ним, на территории ДНР расположены села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
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"Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит", - сказал Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских Вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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