https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026198856.html

ВСУ атаковали дроном женщин в Селидово

ВСУ атаковали дроном женщин в Селидово - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ атаковали дроном женщин в Селидово

ВСУ атаковали дроном женщин во время эвакуации из Селидово (ДНР), рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ с позывным... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:14:00+03:00

2025-06-30T06:14:00+03:00

2025-06-30T06:14:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. ВСУ атаковали дроном женщин во время эвакуации из Селидово (ДНР), рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ с позывным "Немо". Сейчас он служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Там (в Селидово – ред.) был коридор смерти - больше пяти километров по прямой дороге. Я на кроссовом мотоцикле, я его не перекрашивал принципиально, чтобы видно было, что я произвожу эвакуацию. Огонь (по нашей группе – ред.) корректировался с закрытой позиции, пытались попасть по мотоциклам", - сказал "Немо". Боец добавил, что был ранен в бедро, когда эвакуировал женщин из Селидово. По его словам, несмотря на тяжелую обстановку в населенном пункте, некоторые люди отказывались уезжать. При этом эвакуационная группа, в которую входил боец, не переставала навещать и помогать людям, которые не захотели покинуть дома. "Самое тяжелое убедить человека на эвакуацию, хотя бы в пункт временного содержания и дать понять человеку, что лучше за это (за дом – ред.) не держаться. Жизнь - это самое ценное, потому что жизни ни за что уже не купишь и не вернешь", - рассказал боец. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

https://ria.ru/20250628/selidovo-2025975833.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия