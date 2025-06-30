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Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
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Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:45:00+03:00
2025-06-30T05:45:00+03:00
безопасность
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воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики обнаружили скопление пехоты ВСУ в одном из опорных пунктов вблизи населенного пункта Часов Яр. "Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции. "Точным залпом пакетов реактивных ракет поразили указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
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безопасность, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что разведчики обнаружили скопление пехоты ВСУ в одном из опорных пунктов вблизи населенного пункта Часов Яр.
"Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города", - пояснили в МО РФ.
Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции.
"Точным залпом пакетов реактивных ракет поразили указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку", - дополнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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