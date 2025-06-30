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Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:45:00+03:00
2025-06-30T05:45:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики обнаружили скопление пехоты ВСУ в одном из опорных пунктов вблизи населенного пункта Часов Яр. "Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции. "Точным залпом пакетов реактивных ракет поразили указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра