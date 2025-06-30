https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026197641.html

Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025

Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:45:00+03:00

2025-06-30T05:45:00+03:00

2025-06-30T05:45:00+03:00

безопасность

россия

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978518288_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_c4c121a02aa2c7040d88da837c541797.jpg

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики обнаружили скопление пехоты ВСУ в одном из опорных пунктов вблизи населенного пункта Часов Яр. "Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции. "Точным залпом пакетов реактивных ракет поразили указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии