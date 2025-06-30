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Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
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05:32 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026197109.html
Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко
Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко
Бесшумные электромотоциклы, используемые штурмовиками российской группировки "Восток", помогли закрепиться и освободить РФ населенный пункт Шевченко в ДНР,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:32:00+03:00
2025-06-30T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Бесшумные электромотоциклы, используемые штурмовиками российской группировки "Восток", помогли закрепиться и освободить РФ населенный пункт Шевченко в ДНР, рассказал РИА Новости боец 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады с позывным "Маэстро". "На Шевченко заезжали на бесшумных электромотоциклах. То есть, противник нас даже не ожидал. Пацаны первые закрепились и все, и нарастили просто силы. Противник, когда понял, что мы пришли на его "опорник", они начали как бы убегать. Зачистили его по фронту, прямо в лоб. С правой стороны, с левой, ну, можно сказать, почти взяли в окружение. То есть, противник не дал себя взять в окружение, успел откатиться назад", - сказал боец. По его словам, у противника наблюдается нехватка личного состава и, несмотря на это, армия ВСУ неоднократно пыталась вернуть контроль над населенный пунктом. При этом бойцам ВС РФ понадобилось около недели для полного освобождения Шевченко. В четверг, 26 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro, потеря Шевченко означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко

Бесшумные электромотоциклы помогли ВС России в освобождении Шевченко

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Бесшумные электромотоциклы, используемые штурмовиками российской группировки "Восток", помогли закрепиться и освободить РФ населенный пункт Шевченко в ДНР, рассказал РИА Новости боец 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады с позывным "Маэстро".
"На Шевченко заезжали на бесшумных электромотоциклах. То есть, противник нас даже не ожидал. Пацаны первые закрепились и все, и нарастили просто силы. Противник, когда понял, что мы пришли на его "опорник", они начали как бы убегать. Зачистили его по фронту, прямо в лоб. С правой стороны, с левой, ну, можно сказать, почти взяли в окружение. То есть, противник не дал себя взять в окружение, успел откатиться назад", - сказал боец.
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По его словам, у противника наблюдается нехватка личного состава и, несмотря на это, армия ВСУ неоднократно пыталась вернуть контроль над населенный пунктом. При этом бойцам ВС РФ понадобилось около недели для полного освобождения Шевченко.
В четверг, 26 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro, потеря Шевченко означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития.
В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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