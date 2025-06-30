https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026197109.html

Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко

Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025

Боец рассказал, как электромотоциклы помогли в освобождении Шевченко

Бесшумные электромотоциклы, используемые штурмовиками российской группировки "Восток", помогли закрепиться и освободить РФ населенный пункт Шевченко в ДНР,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:32:00+03:00

2025-06-30T05:32:00+03:00

2025-06-30T05:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Бесшумные электромотоциклы, используемые штурмовиками российской группировки "Восток", помогли закрепиться и освободить РФ населенный пункт Шевченко в ДНР, рассказал РИА Новости боец 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады с позывным "Маэстро". "На Шевченко заезжали на бесшумных электромотоциклах. То есть, противник нас даже не ожидал. Пацаны первые закрепились и все, и нарастили просто силы. Противник, когда понял, что мы пришли на его "опорник", они начали как бы убегать. Зачистили его по фронту, прямо в лоб. С правой стороны, с левой, ну, можно сказать, почти взяли в окружение. То есть, противник не дал себя взять в окружение, успел откатиться назад", - сказал боец. По его словам, у противника наблюдается нехватка личного состава и, несмотря на это, армия ВСУ неоднократно пыталась вернуть контроль над населенный пунктом. При этом бойцам ВС РФ понадобилось около недели для полного освобождения Шевченко. В четверг, 26 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. По сообщениям издания Le Figaro, потеря Шевченко означает утрату Украины контроля уже над двумя из четырех месторождений лития. В статье отмечается, что сейчас ни одно из них не эксплуатируется. Два месторождения — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины