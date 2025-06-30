https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026196589.html

Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2025

Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие расчётов БПЛА и постов воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки семь дронов ВСУ в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:22:00+03:00

2025-06-30T05:22:00+03:00

2025-06-30T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие расчётов БПЛА и постов воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки семь дронов ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчёты БПЛА и мобильные группы воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили три гексокоптера и четыре квадрокоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве. Одна "Баба-Яга" квадрокоптерного типа была поражена из стрелкового оружия с тепловизионным прицелом бойцами мобильных групп воздушного наблюдения, остальные дроны были уничтожены операторами FPV-дронов при помощи воздушных таранов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепр (река)

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Дарья Буймова

херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность