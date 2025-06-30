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Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:22 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026196589.html
Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2025
Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области
Российские военнослужащие расчётов БПЛА и постов воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки семь дронов ВСУ в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:22:00+03:00
2025-06-30T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие расчётов БПЛА и постов воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки семь дронов ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчёты БПЛА и мобильные группы воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили три гексокоптера и четыре квадрокоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве. Одна "Баба-Яга" квадрокоптерного типа была поражена из стрелкового оружия с тепловизионным прицелом бойцами мобильных групп воздушного наблюдения, остальные дроны были уничтожены операторами FPV-дронов при помощи воздушных таранов.
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херсонская область
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херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области

Расчеты БПЛА группы Днепр уничтожили семь дронов ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие расчётов БПЛА и постов воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки семь дронов ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчёты БПЛА и мобильные группы воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили три гексокоптера и четыре квадрокоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.
Одна "Баба-Яга" квадрокоптерного типа была поражена из стрелкового оружия с тепловизионным прицелом бойцами мобильных групп воздушного наблюдения, остальные дроны были уничтожены операторами FPV-дронов при помощи воздушных таранов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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