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В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026195994.html
В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко
В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025
В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко
Российские военные перед освобождением Шевченко в ДНР тренировались передвигаться скрытно, на мотоциклах с выключенными фарами, рассказал штурмовик с позывным... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:08:00+03:00
2025-06-30T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные перед освобождением Шевченко в ДНР тренировались передвигаться скрытно, на мотоциклах с выключенными фарами, рассказал штурмовик с позывным "Козерог", слова которого приведены в сообщении Минобороны РФ. "В этот раз тренировались заезжать на мотоциклах с выключенными фарами, в противодроновых пончо – чтобы оставаться незаметными. До лесополос нужно добираться максимально быстро, поэтому оттачивали именно скоростное скрытное передвижение", – сказал "Козерог". Отмечается, что в селе Шевченко противник создал разветвлённую систему укреплений, активно использовавшуюся подразделениями 71-й егерской, 141-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Однако, несмотря на сосредоточение сил и заранее подготовленные позиции, украинские формирования были выбиты из населённого пункта, подчеркнули в российском военном ведомстве. Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко

ВС России тренировались передвигаться на мотоциклах с выключенными фарами

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные перед освобождением Шевченко в ДНР тренировались передвигаться скрытно, на мотоциклах с выключенными фарами, рассказал штурмовик с позывным "Козерог", слова которого приведены в сообщении Минобороны РФ.
"В этот раз тренировались заезжать на мотоциклах с выключенными фарами, в противодроновых пончо – чтобы оставаться незаметными. До лесополос нужно добираться максимально быстро, поэтому оттачивали именно скоростное скрытное передвижение", – сказал "Козерог".
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России
Вчера, 17:00
Отмечается, что в селе Шевченко противник создал разветвлённую систему укреплений, активно использовавшуюся подразделениями 71-й егерской, 141-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Однако, несмотря на сосредоточение сил и заранее подготовленные позиции, украинские формирования были выбиты из населённого пункта, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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