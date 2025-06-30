https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026195994.html

В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко

В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко - РИА Новости, 30.06.2025

В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко

Российские военные перед освобождением Шевченко в ДНР тренировались передвигаться скрытно, на мотоциклах с выключенными фарами, рассказал штурмовик с позывным... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:08:00+03:00

2025-06-30T05:08:00+03:00

2025-06-30T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные перед освобождением Шевченко в ДНР тренировались передвигаться скрытно, на мотоциклах с выключенными фарами, рассказал штурмовик с позывным "Козерог", слова которого приведены в сообщении Минобороны РФ. "В этот раз тренировались заезжать на мотоциклах с выключенными фарами, в противодроновых пончо – чтобы оставаться незаметными. До лесополос нужно добираться максимально быстро, поэтому оттачивали именно скоростное скрытное передвижение", – сказал "Козерог". Отмечается, что в селе Шевченко противник создал разветвлённую систему укреплений, активно использовавшуюся подразделениями 71-й егерской, 141-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Однако, несмотря на сосредоточение сил и заранее подготовленные позиции, украинские формирования были выбиты из населённого пункта, подчеркнули в российском военном ведомстве. Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность