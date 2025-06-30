В Минобороны рассказали о подготовке к освобождению села Шевченко
ВС России тренировались передвигаться на мотоциклах с выключенными фарами
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные перед освобождением Шевченко в ДНР тренировались передвигаться скрытно, на мотоциклах с выключенными фарами, рассказал штурмовик с позывным "Козерог", слова которого приведены в сообщении Минобороны РФ.
"В этот раз тренировались заезжать на мотоциклах с выключенными фарами, в противодроновых пончо – чтобы оставаться незаметными. До лесополос нужно добираться максимально быстро, поэтому оттачивали именно скоростное скрытное передвижение", – сказал "Козерог".
Отмечается, что в селе Шевченко противник создал разветвлённую систему укреплений, активно использовавшуюся подразделениями 71-й егерской, 141-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Однако, несмотря на сосредоточение сил и заранее подготовленные позиции, украинские формирования были выбиты из населённого пункта, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
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