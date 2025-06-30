https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026195831.html

Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР

Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025

Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР

Село Шевченко, освобожденное российскими войсками, было одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило министерство... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:05:00+03:00

2025-06-30T05:05:00+03:00

2025-06-30T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Село Шевченко, освобожденное российскими войсками, было одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило министерство обороны РФ. Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР. "Выдавив из села формирования украинской армии, наши штурмовики развернули государственные флаги, установив полный контроль над одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении", - отмечает МО РФ. "Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобожденной в рамках наступления военнослужащими группировки войск "Восток", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность