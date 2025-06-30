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Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026195831.html
Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР
Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР
Село Шевченко, освобожденное российскими войсками, было одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило министерство... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:05:00+03:00
2025-06-30T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Село Шевченко, освобожденное российскими войсками, было одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило министерство обороны РФ. Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР. "Выдавив из села формирования украинской армии, наши штурмовики развернули государственные флаги, установив полный контроль над одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении", - отмечает МО РФ. "Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобожденной в рамках наступления военнослужащими группировки войск "Восток", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало об освобождении села Шевченко в ДНР

Освобожденное в ДНР село Шевченко было одним из ключевых узлов обороны ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Село Шевченко, освобожденное российскими войсками, было одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило министерство обороны РФ.
Минобороны РФ 26 июня сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко в ДНР.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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"Выдавив из села формирования украинской армии, наши штурмовики развернули государственные флаги, установив полный контроль над одним из ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на южно-донецком направлении", - отмечает МО РФ.
"Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобожденной в рамках наступления военнослужащими группировки войск "Восток", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
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