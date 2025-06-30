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Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра
Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.06.2025
Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра
Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:03:00+03:00
2025-06-30T03:03:00+03:00
2025-06-30T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.Ранее он сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют там, заходя в районы Кизомыса, Бургунки и Николаевки."Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку", — сказал Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024571009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра
Сальдо: ВС России продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра