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Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 30.06.2025 (обновлено: 08:10 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026191182.html
Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра
Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.06.2025
Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра
Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:03:00+03:00
2025-06-30T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир сальдо
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.Ранее он сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют там, заходя в районы Кизомыса, Бургунки и Николаевки."Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку", — сказал Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024571009.html
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днепр (река), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо, россия, херсонская область , черное море
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область , Черное море
Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС России продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр"
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Ранее он сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют там, заходя в районы Кизомыса, Бургунки и Николаевки.
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"Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку", — сказал Сальдо.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир СальдоРоссияХерсонская областьЧерное море
 
 
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