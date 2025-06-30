https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026191182.html

Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра

Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.06.2025

Российские военные проводят рейды на правом берегу Днепра

Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:03:00+03:00

2025-06-30T03:03:00+03:00

2025-06-30T08:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

владимир сальдо

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы продолжают рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.Ранее он сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют там, заходя в районы Кизомыса, Бургунки и Николаевки."Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку", — сказал Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024571009.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (река), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо, россия, херсонская область , черное море