https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026189435.html

Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках

Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках - РИА Новости, 30.06.2025

Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках

Большинство военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожены, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:31:00+03:00

2025-06-30T02:31:00+03:00

2025-06-30T02:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир рогов

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Большинство военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожены, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве, требуя ускорить поиски 2 тысяч солдат, судьба которых неизвестна уже год. "Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр", - сказал Рогов. По его словам, режим Владимира Зеленского спокойно и самозабвенно отправлял на убой своих солдат. "Так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, который знает, что ему ничего не будет за все те военные и античеловеческие преступления, которые он совершает", - сказал Рогов. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года, но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже они предприняли безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. Массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности (площадь Независимости) в среду. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие выступили с обращением к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести на Украине порядок. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в июле 2024 года заявил РИА Новости, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до 5 тысяч военных. При этом украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало тогда, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250628/trebovanie-2026028952.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, владимир рогов, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины