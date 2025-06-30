https://ria.ru/20250630/sovfed-2026262880.html

В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС

В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС - РИА Новости, 30.06.2025

В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС

В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с коллегами из США, европейских стран, а также из Азербайджана, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:20:00+03:00

2025-06-30T12:20:00+03:00

2025-06-30T12:20:00+03:00

сша

россия

константин косачев

совет федерации рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с коллегами из США, европейских стран, а также из Азербайджана, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для Федерального Собрания России парламентская дипломатия - это не слова, а дела. Мы убеждены в том, что когда деградируют межгосударственные отношения и даже гремят орудия, именно парламентский диалог должен до последнего быть каналом непрекращающегося обсуждения возникших проблем и поиска их совместных решений", - написал сенатор в своем Telegram-канале в Международный день парламентаризма. По словам законодателя, этой точки зрения придерживаются не все государства. "И в ряде случаев межпарламентскому диалогу в буквальном смысле слова наступают на горло, искусственно его прерывая. Для России так было в случае с конгрессом США, с национальными парламентами стран НАТО и Евросоюза, а также с контролируемыми ими парламентскими ассамблеями", - написал он. Косачев отметил, что "к сожалению, этим путем пошли сейчас и наши азербайджанские коллеги, отказавшись от участия в очередном заседании до того весьма себя зарекомендовавшей межпарламентской комиссии с Россией". "Уверен, что разговор между парламентариями в моменты кризисов неудобен в первую очередь тем, у кого не хватает честных и объективных аргументов в споре. У нас - хватает всегда, и поэтому мы всегда открыты к возобновлению межпарламентского общения и с американцами, и с европейцами, и, теперь, с азербайджанцами", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20250629/razdrazhiteli-2026133497.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз