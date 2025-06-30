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В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС - РИА Новости, 30.06.2025
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12:20 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sovfed-2026262880.html
В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС
В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС - РИА Новости, 30.06.2025
В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС
В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с коллегами из США, европейских стран, а также из Азербайджана, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:20:00+03:00
2025-06-30T12:20:00+03:00
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россия
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с коллегами из США, европейских стран, а также из Азербайджана, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Для Федерального Собрания России парламентская дипломатия - это не слова, а дела. Мы убеждены в том, что когда деградируют межгосударственные отношения и даже гремят орудия, именно парламентский диалог должен до последнего быть каналом непрекращающегося обсуждения возникших проблем и поиска их совместных решений", - написал сенатор в своем Telegram-канале в Международный день парламентаризма. По словам законодателя, этой точки зрения придерживаются не все государства. "И в ряде случаев межпарламентскому диалогу в буквальном смысле слова наступают на горло, искусственно его прерывая. Для России так было в случае с конгрессом США, с национальными парламентами стран НАТО и Евросоюза, а также с контролируемыми ими парламентскими ассамблеями", - написал он. Косачев отметил, что "к сожалению, этим путем пошли сейчас и наши азербайджанские коллеги, отказавшись от участия в очередном заседании до того весьма себя зарекомендовавшей межпарламентской комиссии с Россией". "Уверен, что разговор между парламентариями в моменты кризисов неудобен в первую очередь тем, у кого не хватает честных и объективных аргументов в споре. У нас - хватает всегда, и поэтому мы всегда открыты к возобновлению межпарламентского общения и с американцами, и с европейцами, и, теперь, с азербайджанцами", - заключил Косачев.
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сша, россия, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз
США, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз
В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС

Косачев: в Совфеде готовы к возобновлению диалога с коллегами из США и Европы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с коллегами из США, европейских стран, а также из Азербайджана, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Для Федерального Собрания России парламентская дипломатия - это не слова, а дела. Мы убеждены в том, что когда деградируют межгосударственные отношения и даже гремят орудия, именно парламентский диалог должен до последнего быть каналом непрекращающегося обсуждения возникших проблем и поиска их совместных решений", - написал сенатор в своем Telegram-канале в Международный день парламентаризма.
По словам законодателя, этой точки зрения придерживаются не все государства. "И в ряде случаев межпарламентскому диалогу в буквальном смысле слова наступают на горло, искусственно его прерывая. Для России так было в случае с конгрессом США, с национальными парламентами стран НАТО и Евросоюза, а также с контролируемыми ими парламентскими ассамблеями", - написал он.
Косачев отметил, что "к сожалению, этим путем пошли сейчас и наши азербайджанские коллеги, отказавшись от участия в очередном заседании до того весьма себя зарекомендовавшей межпарламентской комиссии с Россией".
"Уверен, что разговор между парламентариями в моменты кризисов неудобен в первую очередь тем, у кого не хватает честных и объективных аргументов в споре. У нас - хватает всегда, и поэтому мы всегда открыты к возобновлению межпарламентского общения и с американцами, и с европейцами, и, теперь, с азербайджанцами", - заключил Косачев.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков: Россия и США продолжат работу по устранению взаимных раздражителей
29 июня, 13:22
 
СШАРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
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