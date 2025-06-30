В Совфеде заявили о готовности возобновить диалог с коллегами из США и ЕС
Косачев: в Совфеде готовы к возобновлению диалога с коллегами из США и Европы
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с коллегами из США, европейских стран, а также из Азербайджана, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Для Федерального Собрания России парламентская дипломатия - это не слова, а дела. Мы убеждены в том, что когда деградируют межгосударственные отношения и даже гремят орудия, именно парламентский диалог должен до последнего быть каналом непрекращающегося обсуждения возникших проблем и поиска их совместных решений", - написал сенатор в своем Telegram-канале в Международный день парламентаризма.
По словам законодателя, этой точки зрения придерживаются не все государства. "И в ряде случаев межпарламентскому диалогу в буквальном смысле слова наступают на горло, искусственно его прерывая. Для России так было в случае с конгрессом США, с национальными парламентами стран НАТО и Евросоюза, а также с контролируемыми ими парламентскими ассамблеями", - написал он.
Косачев отметил, что "к сожалению, этим путем пошли сейчас и наши азербайджанские коллеги, отказавшись от участия в очередном заседании до того весьма себя зарекомендовавшей межпарламентской комиссии с Россией".
"Уверен, что разговор между парламентариями в моменты кризисов неудобен в первую очередь тем, у кого не хватает честных и объективных аргументов в споре. У нас - хватает всегда, и поэтому мы всегда открыты к возобновлению межпарламентского общения и с американцами, и с европейцами, и, теперь, с азербайджанцами", - заключил Косачев.