https://ria.ru/20250630/soveschanie-2026288467.html

В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов

В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов

В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:28:00+03:00

2025-06-30T13:28:00+03:00

2025-06-30T13:28:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

марат хуснуллин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Будет вступительное слово Путина на этом совещании. О ходе реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов расскажет (вице-премьер - ред.) Марат Хуснуллин. Будет также открываться посредством телемоста много социальных объектов в разных регионах... Будет много выступающих оттуда: и руководителей этих объектов, и тех, кто этими объектами пользуется", - сказал он.

https://ria.ru/20240930/putin-1975486118.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин