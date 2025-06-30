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В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов
В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:28:00+03:00
2025-06-30T13:28:00+03:00
2025-06-30T13:28:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Будет вступительное слово Путина на этом совещании. О ходе реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов расскажет (вице-премьер - ред.) Марат Хуснуллин. Будет также открываться посредством телемоста много социальных объектов в разных регионах... Будет много выступающих оттуда: и руководителей этих объектов, и тех, кто этими объектами пользуется", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов
Песков: в ходе совещания по развитию новых регионов откроют социальные объекты