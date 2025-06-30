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В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
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13:28 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/soveschanie-2026288467.html
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов
В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:28:00+03:00
2025-06-30T13:28:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Будет вступительное слово Путина на этом совещании. О ходе реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов расскажет (вице-премьер - ред.) Марат Хуснуллин. Будет также открываться посредством телемоста много социальных объектов в разных регионах... Будет много выступающих оттуда: и руководителей этих объектов, и тех, кто этими объектами пользуется", - сказал он.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин
В Кремле рассказали о совещании Путина по развитию новых регионов

Песков: в ходе совещания по развитию новых регионов откроют социальные объекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках совещания президента РФ Владимира Путина по развитию новых регионов России будет открыт ряд социальных объектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
"Будет вступительное слово Путина на этом совещании. О ходе реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов расскажет (вице-премьер - ред.) Марат Хуснуллин. Будет также открываться посредством телемоста много социальных объектов в разных регионах... Будет много выступающих оттуда: и руководителей этих объектов, и тех, кто этими объектами пользуется", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах
30 сентября 2024, 12:39
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМарат Хуснуллин
 
 
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