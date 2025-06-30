https://ria.ru/20250630/soveschanie-2026275271.html

Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов

Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов - РИА Новости, 30.06.2025

Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:41:00+03:00

2025-06-30T12:41:00+03:00

2025-06-30T12:41:00+03:00

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин проведет очное совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Это Донецкая, Луганская Республики и Херсонская, Запорожская области", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков