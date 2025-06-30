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Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов - РИА Новости, 30.06.2025
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12:41 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/soveschanie-2026275271.html
Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов
Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов - РИА Новости, 30.06.2025
Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:41:00+03:00
2025-06-30T12:41:00+03:00
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин проведет очное совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Это Донецкая, Луганская Республики и Херсонская, Запорожская области", - сказал Песков журналистам.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по развитию новых российских регионов

Песков: Путин проведет совещание по развитию новых регионов РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин проведет очное совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Это Донецкая, Луганская Республики и Херсонская, Запорожская области", - сказал Песков журналистам.
Путин принимает участие в открытии молодежных центров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
28 июня, 14:43
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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