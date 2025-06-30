Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе
MWM: система “Солнцепек” превосходно демонстрирует себя в конфликте на Украине
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская огнеметная система “Солнцепек” отлично демонстрирует себя в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.
“ТОС-1А (“Солнцепек”. – Прим. ред.) привлекает к себе значительное внимание благодаря ее успешному применению на украинском театре военных действий. Система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил в укрепленных населенных пунктах, бункерах, пещерах и траншеях”, – говорится в материале.
Другой фактор, значимость которого признают на Западе, заключается в том, что огнеметная система стреляет создающими взрывную волну из огня боеприпасами, которые выжигают кислород. Как следствие, у противника не остается полноценной защиты, кроме рассредоточения войск.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.
Что еще известно о "Солнцепеке"
- Поражает цели на расстоянии до шести километров.
- Площадь поражения открытой и расположенной в открытых окопах живой силы при стрельбе на максимальную дальность — до 40000 квадратных метров.
- Длительность полного залпа при парных пусках составляет шесть секунд, при одиночных — 12.
- Расчет — три человека.
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