https://ria.ru/20250630/solntsepek-2026191517.html

Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе

Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе - РИА Новости, 30.06.2025

Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе

Российская огнеметная система “Солнцепек” отлично демонстрирует себя в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:23:00+03:00

2025-06-30T03:23:00+03:00

2025-06-30T07:49:00+03:00

армия

украина

тос-1а "солнцепек"

тос-2

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская огнеметная система “Солнцепек” отлично демонстрирует себя в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.“ТОС-1А (“Солнцепек”. – Прим. ред.) привлекает к себе значительное внимание благодаря ее успешному применению на украинском театре военных действий. Система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил в укрепленных населенных пунктах, бункерах, пещерах и траншеях”, – говорится в материале.Другой фактор, значимость которого признают на Западе, заключается в том, что огнеметная система стреляет создающими взрывную волну из огня боеприпасами, которые выжигают кислород. Как следствие, у противника не остается полноценной защиты, кроме рассредоточения войск.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.Что еще известно о "Солнцепеке"

https://ria.ru/20250630/vks-2026188501.html

https://ria.ru/20250616/oruzhie-2023221626.html

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армия, украина, тос-1а "солнцепек", тос-2