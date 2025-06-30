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Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе - РИА Новости, 30.06.2025
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03:23 30.06.2025 (обновлено: 07:49 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/solntsepek-2026191517.html
Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе
Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе - РИА Новости, 30.06.2025
Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе
Российская огнеметная система “Солнцепек” отлично демонстрирует себя в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:23:00+03:00
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армия
украина
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская огнеметная система “Солнцепек” отлично демонстрирует себя в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.“ТОС-1А (“Солнцепек”. – Прим. ред.) привлекает к себе значительное внимание благодаря ее успешному применению на украинском театре военных действий. Система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил в укрепленных населенных пунктах, бункерах, пещерах и траншеях”, – говорится в материале.Другой фактор, значимость которого признают на Западе, заключается в том, что огнеметная система стреляет создающими взрывную волну из огня боеприпасами, которые выжигают кислород. Как следствие, у противника не остается полноценной защиты, кроме рассредоточения войск.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.Что еще известно о "Солнцепеке"
https://ria.ru/20250630/vks-2026188501.html
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армия, украина, тос-1а "солнцепек", тос-2
Армия, Украина, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2
Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе

MWM: система “Солнцепек” превосходно демонстрирует себя в конфликте на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская огнеметная система “Солнцепек” отлично демонстрирует себя в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.
ТОС-1А (“Солнцепек”. – Прим. ред.) привлекает к себе значительное внимание благодаря ее успешному применению на украинском театре военных действий. Система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил в укрепленных населенных пунктах, бункерах, пещерах и траншеях”, – говорится в материале.
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Другой фактор, значимость которого признают на Западе, заключается в том, что огнеметная система стреляет создающими взрывную волну из огня боеприпасами, которые выжигают кислород. Как следствие, у противника не остается полноценной защиты, кроме рассредоточения войск.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.
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Что еще известно о "Солнцепеке"
  • Поражает цели на расстоянии до шести километров.
  • Площадь поражения открытой и расположенной в открытых окопах живой силы при стрельбе на максимальную дальность — до 40000 квадратных метров.
  • Длительность полного залпа при парных пусках составляет шесть секунд, при одиночных — 12.
  • Расчет — три человека.
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АрмияУкраинаТОС-1А "Солнцепек"ТОС-2
 
 
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