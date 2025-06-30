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Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье" - РИА Новости, 30.06.2025
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14:08 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sogaz-2026284562.html
Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье"
Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье" - РИА Новости, 30.06.2025
Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье"
Стартовал сбора заявок на ежегодную премию "Устойчивое здоровье 2025", нацеленную на поддержку и продвижение лучших инициатив компаний, способствующих улучшению РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:08:00+03:00
2025-06-30T14:08:00+03:00
согаз
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стартовал сбора заявок на ежегодную премию "Устойчивое здоровье 2025", нацеленную на поддержку и продвижение лучших инициатив компаний, способствующих улучшению здоровья и благополучия в корпоративной среде, сообщает организатор премии - Страховая группа "Согаз".Подать заявку на участие в премии и ознакомиться с ее условиями можно до 31 июля 2025 года включительно на сайте. Подача заявок носит некоммерческий характер.Победители премии будут выбраны экспертным советом в трех категориях (малые и средние предприятия, крупные и особо крупные предприятия) по четырем основным номинациям: "Профессиональное здоровье" (профилактика профзаболеваний и несчастных случаев на производстве), "Здоровье без границ" (профилактика хронических неинфекционных и сезонных заболеваний), "Здоровье – стиль жизни" (модификация образа жизни сотрудников и профилактика факторов риска развития неинфекционных заболеваний) и "Счастье для здоровья" (внедрение программ поддержки сотрудников и развития культуры ментального здоровья).Дополнительно проект можно выдвинуть на публичные номинации, победителей в которых определит голосование.Победители премии будут объявлены 17 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250604/sogaz-2020834625.html
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353
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353
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согаз, здоровье - общество, здоровье
Согаз, Здоровье - Общество, Здоровье
Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье"

"Согаз" вручит премию за лучшие программы улучшения здоровья в корпорациях

© Фото : Пресс-служба АО "Согаз"Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье"
Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса Устойчивое здоровье - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Согаз"
Открыт прием заявок на участие в премии для бизнеса "Устойчивое здоровье"
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стартовал сбора заявок на ежегодную премию "Устойчивое здоровье 2025", нацеленную на поддержку и продвижение лучших инициатив компаний, способствующих улучшению здоровья и благополучия в корпоративной среде, сообщает организатор премии - Страховая группа "Согаз".
Подать заявку на участие в премии и ознакомиться с ее условиями можно до 31 июля 2025 года включительно на сайте. Подача заявок носит некоммерческий характер.
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Победители премии будут выбраны экспертным советом в трех категориях (малые и средние предприятия, крупные и особо крупные предприятия) по четырем основным номинациям: "Профессиональное здоровье" (профилактика профзаболеваний и несчастных случаев на производстве), "Здоровье без границ" (профилактика хронических неинфекционных и сезонных заболеваний), "Здоровье – стиль жизни" (модификация образа жизни сотрудников и профилактика факторов риска развития неинфекционных заболеваний) и "Счастье для здоровья" (внедрение программ поддержки сотрудников и развития культуры ментального здоровья).
Дополнительно проект можно выдвинуть на публичные номинации, победителей в которых определит голосование.
Победители премии будут объявлены 17 сентября 2025 года.
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