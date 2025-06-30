https://ria.ru/20250630/smolensk-2026284784.html

Смоленская компания завершила строительство нового комплекса

Смоленская компания завершила строительство нового комплекса - РИА Новости, 30.06.2025

Смоленская компания завершила строительство нового комплекса

Смоленская компания ООО "ТД Евротрейдинг" в Ярцевском округе завершает строительство нового комплекса для производства систем водоотведения под брендом... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:12:00+03:00

2025-06-30T13:12:00+03:00

2025-06-30T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Смоленская компания ООО "ТД Евротрейдинг" в Ярцевском округе завершает строительство нового комплекса для производства систем водоотведения под брендом Gidrolica, сообщил губернатор региона Василий Анохин. В здании будет запущена современная производственная линия, также предусмотрены цех по металлообработке, логистический центр и склады. Губернатор указал, что общая площадь нового комплекса составит более 5 тысяч квадратных метров, что позволит значительно увеличить выпуск продукции. Помимо литья собственного ассортимента пластиковой продукции, компания готова принимать заказы сторонних заказчиков, суммарно обеспечивая переработку пластика на уровне 7 тысяч тонн готовой продукции в год. По его словам, инвестиции в проект составляют 750 миллионов рублей, ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года. "Продукция компании уже зарекомендовала себя на рынке. Расширение производства — следующий шаг для развития компании и укрепления экономики Смоленской области. Продолжим оказывать необходимую поддержку в реализации инвестиционного проекта", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

https://ria.ru/20250627/anokhin-2025939516.html

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смоленская область, василий анохин, экономика, твой бизнес – новости, поддержка, поддержка бизнеса