Рейтинг@Mail.ru
Смоленская компания завершила строительство нового комплекса - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:12 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/smolensk-2026284784.html
Смоленская компания завершила строительство нового комплекса
Смоленская компания завершила строительство нового комплекса - РИА Новости, 30.06.2025
Смоленская компания завершила строительство нового комплекса
Смоленская компания ООО "ТД Евротрейдинг" в Ярцевском округе завершает строительство нового комплекса для производства систем водоотведения под брендом... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:12:00+03:00
2025-06-30T13:12:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
экономика
твой бизнес – новости
поддержка
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026283067_0:165:1117:793_1920x0_80_0_0_445cb2abdeca13ee6acc16c0806d1946.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Смоленская компания ООО "ТД Евротрейдинг" в Ярцевском округе завершает строительство нового комплекса для производства систем водоотведения под брендом Gidrolica, сообщил губернатор региона Василий Анохин. В здании будет запущена современная производственная линия, также предусмотрены цех по металлообработке, логистический центр и склады. Губернатор указал, что общая площадь нового комплекса составит более 5 тысяч квадратных метров, что позволит значительно увеличить выпуск продукции. Помимо литья собственного ассортимента пластиковой продукции, компания готова принимать заказы сторонних заказчиков, суммарно обеспечивая переработку пластика на уровне 7 тысяч тонн готовой продукции в год. По его словам, инвестиции в проект составляют 750 миллионов рублей, ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года. "Продукция компании уже зарекомендовала себя на рынке. Расширение производства — следующий шаг для развития компании и укрепления экономики Смоленской области. Продолжим оказывать необходимую поддержку в реализации инвестиционного проекта", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
https://ria.ru/20250627/anokhin-2025939516.html
https://ria.ru/20250625/anokhin-2025453450.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026283067_0:60:1117:898_1920x0_80_0_0_d52bc03c02e0c284ea87d59378fa911f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, экономика, твой бизнес – новости, поддержка, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Экономика, Твой бизнес – новости, поддержка, Поддержка бизнеса
Смоленская компания завершила строительство нового комплекса

"ТД Евротрейдинг" окончила постройку комплекса для создания систем водоотведения

© Фото : Василий Анохин/TelegramНовый комплекс для производства систем водоотведения под брендом Gidrolica в Смоленской области
Новый комплекс для производства систем водоотведения под брендом Gidrolica в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Новый комплекс для производства систем водоотведения под брендом Gidrolica в Смоленской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Смоленская компания ООО "ТД Евротрейдинг" в Ярцевском округе завершает строительство нового комплекса для производства систем водоотведения под брендом Gidrolica, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В здании будет запущена современная производственная линия, также предусмотрены цех по металлообработке, логистический центр и склады.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Анохин: Смоленская область активно участвует в работе Союзного государства
27 июня, 20:37
Губернатор указал, что общая площадь нового комплекса составит более 5 тысяч квадратных метров, что позволит значительно увеличить выпуск продукции. Помимо литья собственного ассортимента пластиковой продукции, компания готова принимать заказы сторонних заказчиков, суммарно обеспечивая переработку пластика на уровне 7 тысяч тонн готовой продукции в год.
По его словам, инвестиции в проект составляют 750 миллионов рублей, ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.
"Продукция компании уже зарекомендовала себя на рынке. Расширение производства — следующий шаг для развития компании и укрепления экономики Смоленской области. Продолжим оказывать необходимую поддержку в реализации инвестиционного проекта", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области
25 июня, 20:46
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинЭкономикаТвой бизнес – новостиподдержкаПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала