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Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов - РИА Новости, 30.06.2025
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11:50 30.06.2025 (обновлено: 13:06 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/smirnov-2026250409.html
Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов
Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов - РИА Новости, 30.06.2025
Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов
Народный артист России, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Смирнов умер в 85 лет после продолжительной болезни,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Смирнов умер в 85 лет после продолжительной болезни, сообщил его пасынок Филипп Кольцов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался народный артист Российской Федерации, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, и мой отчим", — говорится в сообщении. Кольцов отметил, что прощание с народным артистом России состоится в среду, в 12:00, в траурном зале Николо-Архангельского крематория, а захоронен Смирнов будет рядом со своей супругой, ведущей солисткой ансамбля "Березка", народной артисткой СССР Мирой Кольцовой на Новодевичьем кладбище. Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу баяна. В ансамбль "Березка" он пришел в 1967 году. Долгое время являлся баянистом, затем — солистом балета, позже — главным дирижером оркестра народных инструментов.
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россия, мира кольцова, ссср, москва, леонид смирнов (музыкант)
Россия, Мира Кольцова, СССР, Москва, Леонид Смирнов (музыкант)
Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов

Дирижер "Березки" Леонид Смирнов умер в 85 лет

© Фото : Государственный академический хореографический ансамбль "Березка"имени Н.С. НадеждинойГлавный дирижер оркестра русских народных инструментов ансамбля "Березка", народный артист России Леонид Смирнов
Главный дирижер оркестра русских народных инструментов ансамбля Березка, народный артист России Леонид Смирнов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Государственный академический хореографический ансамбль "Березка"имени Н.С. Надеждиной
Главный дирижер оркестра русских народных инструментов ансамбля "Березка", народный артист России Леонид Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Смирнов умер в 85 лет после продолжительной болезни, сообщил его пасынок Филипп Кольцов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался народный артист Российской Федерации, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, и мой отчим", — говорится в сообщении.
Кольцов отметил, что прощание с народным артистом России состоится в среду, в 12:00, в траурном зале Николо-Архангельского крематория, а захоронен Смирнов будет рядом со своей супругой, ведущей солисткой ансамбля "Березка", народной артисткой СССР Мирой Кольцовой на Новодевичьем кладбище.
Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу баяна. В ансамбль "Березка" он пришел в 1967 году. Долгое время являлся баянистом, затем — солистом балета, позже — главным дирижером оркестра народных инструментов.
 
РоссияМира КольцоваСССРМоскваЛеонид Смирнов (музыкант)
 
 
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