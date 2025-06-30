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Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов

Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов - РИА Новости, 30.06.2025

Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов

Народный артист России, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Смирнов умер в 85 лет после продолжительной болезни,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:50:00+03:00

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леонид смирнов (музыкант)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Смирнов умер в 85 лет после продолжительной болезни, сообщил его пасынок Филипп Кольцов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался народный артист Российской Федерации, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля "Березка" Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, и мой отчим", — говорится в сообщении. Кольцов отметил, что прощание с народным артистом России состоится в среду, в 12:00, в траурном зале Николо-Архангельского крематория, а захоронен Смирнов будет рядом со своей супругой, ведущей солисткой ансамбля "Березка", народной артисткой СССР Мирой Кольцовой на Новодевичьем кладбище. Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу баяна. В ансамбль "Березка" он пришел в 1967 году. Долгое время являлся баянистом, затем — солистом балета, позже — главным дирижером оркестра народных инструментов.

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россия, мира кольцова, ссср, москва, леонид смирнов (музыкант)