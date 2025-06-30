https://ria.ru/20250630/smertnost-2026290383.html

Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России

Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России - РИА Новости, 30.06.2025

Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности в РФ снизился до 3,7 промилле, назвав его "очень низким". РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:34:00+03:00

2025-06-30T13:34:00+03:00

2025-06-30T13:34:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

воронеж

китай

михаил мурашко

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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности в РФ снизился до 3,7 промилле, назвав его "очень низким". Министр в понедельник посетил Воронеж с рабочей поездкой, он в том числе побывал в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко Миниздрава России. "Эти показатели (детской смертности - ред.) уже на уровне трех промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель", - сказал министр в ходе посещения вуза.

https://ria.ru/20250515/murashko-2017032783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, воронеж, китай, михаил мурашко