https://ria.ru/20250630/smertnost-2026290383.html
Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России
Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России - РИА Новости, 30.06.2025
Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности в РФ снизился до 3,7 промилле, назвав его "очень низким". РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:34:00+03:00
2025-06-30T13:34:00+03:00
2025-06-30T13:34:00+03:00
общество
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михаил мурашко
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности в РФ снизился до 3,7 промилле, назвав его "очень низким". Министр в понедельник посетил Воронеж с рабочей поездкой, он в том числе побывал в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко Миниздрава России. "Эти показатели (детской смертности - ред.) уже на уровне трех промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель", - сказал министр в ходе посещения вуза.
https://ria.ru/20250515/murashko-2017032783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, воронеж, китай, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Воронеж, Китай, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России
Мурашко: показатель младенческой смертности в России снизился до 3,7 промилле