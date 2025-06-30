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АЭС "Пакш-2" может быть готова к середине 2030-х, допустил Сийярто - РИА Новости, 30.06.2025
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18:22 30.06.2025 (обновлено: 18:24 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/siyyarto-2026374602.html
АЭС "Пакш-2" может быть готова к середине 2030-х, допустил Сийярто
АЭС "Пакш-2" может быть готова к середине 2030-х, допустил Сийярто - РИА Новости, 30.06.2025
АЭС "Пакш-2" может быть готова к середине 2030-х, допустил Сийярто
После снятия санкций США, связанных с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, новые блоки могут быть готовы к середине 2030-х годов, и тогда АЭС сможет удовлетворить... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:22:00+03:00
2025-06-30T18:24:00+03:00
венгрия
сша
петер сийярто
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
санкции
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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. После снятия санкций США, связанных с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, новые блоки могут быть готовы к середине 2030-х годов, и тогда АЭС сможет удовлетворить 70% венгерского спроса на электроэнергию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции в Сегеде. В воскресенье Сийярто заявил, что новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено. В "Росатоме" РИА Новости заявили, что исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит госкорпорации более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами. "Таким образом, инвестиции в "Пакш-2" сейчас получают новый импульс, так что с середины следующего десятилетия мы сможем удовлетворить 70% спроса на электроэнергию в Венгрии за счет собственного ядерного производства", - сказал Сийярто. Министр отметил, что после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 миллиарда кубометров меньше природного газа и сократит выбросы углекислого газа на 17 миллионов тонн, а также станет более независимой энергетически. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
https://ria.ru/20250629/dmitriev-2026170065.html
https://ria.ru/20250629/aes-2026171335.html
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венгрия, сша, петер сийярто, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, санкции, в мире, энергетика, атомная энергетика, экономика
Венгрия, США, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Энергетика, Атомная энергетика, Экономика
АЭС "Пакш-2" может быть готова к середине 2030-х, допустил Сийярто

Сийярто: после снятия санкций США АЭС Пакш-2 может быть готова к середине 2030-х

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. После снятия санкций США, связанных с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, новые блоки могут быть готовы к середине 2030-х годов, и тогда АЭС сможет удовлетворить 70% венгерского спроса на электроэнергию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции в Сегеде.
В воскресенье Сийярто заявил, что новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено. В "Росатоме" РИА Новости заявили, что исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит госкорпорации более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Глава РФПИ высказался о снятии США санкций с проекта АЭС "Пакш-2"
29 июня, 20:22
"Таким образом, инвестиции в "Пакш-2" сейчас получают новый импульс, так что с середины следующего десятилетия мы сможем удовлетворить 70% спроса на электроэнергию в Венгрии за счет собственного ядерного производства", - сказал Сийярто.
Министр отметил, что после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 миллиарда кубометров меньше природного газа и сократит выбросы углекислого газа на 17 миллионов тонн, а также станет более независимой энергетически.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Эксперт объяснил важность снятия санкций США с проекта АЭС "Пакш-2"
29 июня, 20:33
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
16 июня, 15:47
 
ВенгрияСШАПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииСанкцииВ миреЭнергетикаАтомная энергетикаЭкономика
 
 
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