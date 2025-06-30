АЭС "Пакш-2" может быть готова к середине 2030-х, допустил Сийярто
Сийярто: после снятия санкций США АЭС Пакш-2 может быть готова к середине 2030-х
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. После снятия санкций США, связанных с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, новые блоки могут быть готовы к середине 2030-х годов, и тогда АЭС сможет удовлетворить 70% венгерского спроса на электроэнергию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции в Сегеде.
В воскресенье Сийярто заявил, что новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено. В "Росатоме" РИА Новости заявили, что исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит госкорпорации более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами.
"Таким образом, инвестиции в "Пакш-2" сейчас получают новый импульс, так что с середины следующего десятилетия мы сможем удовлетворить 70% спроса на электроэнергию в Венгрии за счет собственного ядерного производства", - сказал Сийярто.
Министр отметил, что после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 миллиарда кубометров меньше природного газа и сократит выбросы углекислого газа на 17 миллионов тонн, а также станет более независимой энергетически.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".