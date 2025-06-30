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"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ
Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:42:00+03:00
2025-06-30T01:42:00+03:00
2025-06-30T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal."Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста <…>Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина", — указано в статье.Издание также отмечает, что у киевского режима наблюдается серьезная проблема не только с количеством солдат, но и их качеством, ведь более возрастным людям гораздо сложнее выдерживать тяжелую жизнь в окопах.Ранее журналист Чей Боуз обратил внимание на большие потери ВСУ и отметил, что Киев продолжает значительно преуменьшать свои потери и преувеличивать российские. По его словам, истинную картину может демонстрировать соотношение обменянных тел погибших солдат.На прошлой неделе помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ
WSJ: большинство солдат ВСУ находится в возрасте 40-45 лет