https://ria.ru/20250630/situatsiya-2026187195.html

"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ

"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025

"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ

Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:42:00+03:00

2025-06-30T01:42:00+03:00

2025-06-30T01:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal."Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста <…>Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина", — указано в статье.Издание также отмечает, что у киевского режима наблюдается серьезная проблема не только с количеством солдат, но и их качеством, ведь более возрастным людям гораздо сложнее выдерживать тяжелую жизнь в окопах.Ранее журналист Чей Боуз обратил внимание на большие потери ВСУ и отметил, что Киев продолжает значительно преуменьшать свои потери и преувеличивать российские. По его словам, истинную картину может демонстрировать соотношение обменянных тел погибших солдат.На прошлой неделе помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия