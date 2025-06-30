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"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:42 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/situatsiya-2026187195.html
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ
Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:42:00+03:00
2025-06-30T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal."Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста &lt;…&gt;Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина", — указано в статье.Издание также отмечает, что у киевского режима наблюдается серьезная проблема не только с количеством солдат, но и их качеством, ведь более возрастным людям гораздо сложнее выдерживать тяжелую жизнь в окопах.Ранее журналист Чей Боуз обратил внимание на большие потери ВСУ и отметил, что Киев продолжает значительно преуменьшать свои потери и преувеличивать российские. По его словам, истинную картину может демонстрировать соотношение обменянных тел погибших солдат.На прошлой неделе помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
"Растущая проблема": в США обратили внимание на пугающую ситуацию в ВСУ

WSJ: большинство солдат ВСУ находится в возрасте 40-45 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина столкнулась с проблемой массового старения своей армии, и ситуация продолжает усугубляться, пишет Wall Street Journal.
"Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста <…>Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина", — указано в статье.
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Издание также отмечает, что у киевского режима наблюдается серьезная проблема не только с количеством солдат, но и их качеством, ведь более возрастным людям гораздо сложнее выдерживать тяжелую жизнь в окопах.
Ранее журналист Чей Боуз обратил внимание на большие потери ВСУ и отметил, что Киев продолжает значительно преуменьшать свои потери и преувеличивать российские. По его словам, истинную картину может демонстрировать соотношение обменянных тел погибших солдат.
На прошлой неделе помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Москва в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
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