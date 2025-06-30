https://ria.ru/20250630/shvejtsarija-2026308310.html

В Швейцарии заподозрили сотрудников спецслужбы в шпионаже в пользу России

В Швейцарии заподозрили сотрудников спецслужбы в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.06.2025

В Швейцарии заподозрили сотрудников спецслужбы в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швейцарской Конфедерации (MPC) обратилась к правительству с просьбой разрешить расследование в связи с подозрениями в обмене информацией с Россией... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:44:00+03:00

2025-06-30T14:44:00+03:00

2025-06-30T14:46:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Швейцарской Конфедерации (MPC) обратилась к правительству с просьбой разрешить расследование в связи с подозрениями в обмене информацией с Россией сотрудниками киберотдела разведывательной службы Конфедерации (SRC), заявила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Швейцарии Клаудиа Бальцли; ранее посол РФ в Швейцарии в интервью агентству назвал абсурдными подобные обвинения в адрес России. "Мы можем подтвердить, что Федеральная прокуратура направила в Федеральный совет запрос о выдаче разрешения на возбуждение уголовного дела по интересующему вас вопросу", - ответила Бальцы на вопрос, начала ли прокуратура расследование в отношении киберотдела спецслужбы по подозрению в обмене конфиденциальной информацией с Россией. Бальцли добавила, что запрос был основан на уголовной жалобе против неизвестных лиц и был подан в связи с возможным нарушением служебной тайны (статья 320 УК Швейцарии), возможными запрещенными действиями в пользу иностранного государства (статья 271 УК Швейцарии) и подозрением в шпионской деятельности в политических целях (статья 272 УК Швейцарии). "Вместе с запросом о выдаче разрешения в Федеральный совет Федеральная прокуратура уже принимала меры по сохранению доказательств в прошлом году", - заключила представитель прокуратуры. Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что обвинения Швейцарии в шпионаже абсурдны и служат для того, чтобы замаскировать давление Запада на Берн в области санкций. Он добавил, что швейцарские СМИ ведут целенаправленную и проплаченную медиакампанию, чтобы добиваться высылки российских дипломатов, размахивая угрозой "российских шпионов".

https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html

https://ria.ru/20240929/reykh-1975303733.html

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Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей гармонин