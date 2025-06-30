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Две женщины получили ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Две женщины получили ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2025
Две женщины получили ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Две женщины ранены в результате атаки украинского дрона на автомобиль в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:38:00+03:00
2025-06-30T13:38:00+03:00
2025-06-30T13:39:00+03:00
шебекино
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Две женщины ранены в результате атаки украинского дрона на автомобиль в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Утром в понедельник губернатор рассказал, что город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. От удара дрона повреждён автомобиль. "Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника в городе Шебекино. В результате атаки дрона на автомобиль ранены две женщины. Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали им всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что для дальнейшего лечения бригады "скорой" доставляют женщин в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, белгород
Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород
Две женщины получили ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: две женщины ранены при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области