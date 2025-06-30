https://ria.ru/20250630/sevastopol-2026394967.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.06.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:25:00+03:00
2025-06-30T21:25:00+03:00
2025-06-30T21:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор. Тревога запущена в 21.18 мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу