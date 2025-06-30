https://ria.ru/20250630/sevastopol-2026394967.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.06.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:25:00+03:00

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специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор. Тревога запущена в 21.18 мск. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность