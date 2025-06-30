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Полиция в Белграде охраняет развязки от попыток блокирования протестующими - РИА Новости, 30.06.2025
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22:09 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026398618.html
Полиция в Белграде охраняет развязки от попыток блокирования протестующими
Полиция в Белграде охраняет развязки от попыток блокирования протестующими - РИА Новости, 30.06.2025
Полиция в Белграде охраняет развязки от попыток блокирования протестующими
Полиция Сербии в понедельник охраняет развязки в центре Белграда от попыток блокирования движения протестующими студентами и сторонниками оппозиции,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:09:00+03:00
2025-06-30T22:09:00+03:00
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белград (город)
сербия
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Полиция Сербии в понедельник охраняет развязки в центре Белграда от попыток блокирования движения протестующими студентами и сторонниками оппозиции, коммунальные службы убирают с дороги мусорные баки и другие препятствия, поставленные демонстрантами, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие в Сербии в течение семи месяцев студенты и сторонники оппозиции попытались в ночь на понедельник блокировать движение транспорта примерно в 20 местах в Белграде и в 18 городах страны, рано утром их разблокировала позиция, задержав множество участников акций. Днем в понедельник оппоненты властей призвали сторонников в соцсетях поменять тактику и перекрывать движение транспорта на разных участках в столице, уходя при появлении полиции. Как убедился корреспондент РИА Новости, на одной из важнейших транспортных артерий – улице Бранковой, выходящей на Бранков мост в центре города, дежурят усиленные наряды полиции в тяжелой экипировке на нескольких автомобилях и микроавтобусах. Коммунальные службы убирают тяжелые металлически мусорные баки близ проезжей части. Такие же баки протестующие выкатили на середину крупных улиц Деспота Стефана и Джорджа Вашингтона и на других развязках центре Белграда, откуда их периодически убирают. В районе Белградской богословии на круговой развязке демонстранты вышли на проезжую часть с песнями и танцами. О новых столкновениях и задержаниях МВД не сообщает. В соцсетях студенты указывают, что не остановятся до выполнения властями их требований. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".
https://ria.ru/20250630/revolyutsiya-2026276976.html
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Обстановка в Белграде
Полиция Сербии охраняет развязки в центре Белграда от попыток блокирования движения протестующими студентами и сторонниками оппозиции, коммунальные службы убирают с дороги мусорные баки и другие препятствия, поставленные демонстрантами, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие в Сербии в течение семи месяцев студенты и сторонники оппозиции попытались в ночь на понедельник блокировать движение транспорта примерно в 20 местах в Белграде и в 18 городах страны, рано утром их разблокировала позиция, задержав множество участников акций.
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в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Беспорядки в Белграде
Полиция в Белграде охраняет развязки от попыток блокирования протестующими

Полиция охраняет развязки в центре Белграда от попыток блокирования студентами

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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Полиция Сербии в понедельник охраняет развязки в центре Белграда от попыток блокирования движения протестующими студентами и сторонниками оппозиции, коммунальные службы убирают с дороги мусорные баки и другие препятствия, поставленные демонстрантами, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие в Сербии в течение семи месяцев студенты и сторонники оппозиции попытались в ночь на понедельник блокировать движение транспорта примерно в 20 местах в Белграде и в 18 городах страны, рано утром их разблокировала позиция, задержав множество участников акций.
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Днем в понедельник оппоненты властей призвали сторонников в соцсетях поменять тактику и перекрывать движение транспорта на разных участках в столице, уходя при появлении полиции.
Как убедился корреспондент РИА Новости, на одной из важнейших транспортных артерий – улице Бранковой, выходящей на Бранков мост в центре города, дежурят усиленные наряды полиции в тяжелой экипировке на нескольких автомобилях и микроавтобусах. Коммунальные службы убирают тяжелые металлически мусорные баки близ проезжей части.
Такие же баки протестующие выкатили на середину крупных улиц Деспота Стефана и Джорджа Вашингтона и на других развязках центре Белграда, откуда их периодически убирают. В районе Белградской богословии на круговой развязке демонстранты вышли на проезжую часть с песнями и танцами. О новых столкновениях и задержаниях МВД не сообщает.
В соцсетях студенты указывают, что не остановятся до выполнения властями их требований.
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В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты.
Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".
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