Банкир раскрыл, от чего зависит подключение Сербии к системе "Мир"
Банкир Васич: подключение Сербии к системе "Мир" зависит от политической воли
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Карта "Мир". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Подключение к российской платежной системе "Мир" было бы полезно Сербии, но все зависит от политической воли властей страны и технического решения, заявил РИА Новости генеральный секретарь "Объединения банков Сербии" Владимир Васич.
"Это государство могло бы решить. Возможно, система сербской карты DinaCard могла бы быть использована для применения карты "Мир" в Сербии, чтобы не было привязки к иностранным банкам. Одно дело – снятие наличных средств с карты в сербских банкоматах, другое – оплата ей как частью платежной системы. Требуется политическая воля, нахождение технического решения. Это зависит от Народного банка (нацбанк) и премьера и правительства Сербии", - отметил банкир.
Васич предположил, что сербская система DinaCard для оплаты в динарах, переговоры об использовании которой успешно ведутся в нескольких западных странах, могла бы использоваться сербами в России. По его словам, вопросы, связанные с нахождением под санкциями Запада выпускающих карты "Мир" российских банков, также могут быть решены на государственном уровне в Сербии.
"Мы на сербском рынке заинтересованы в том, чтобы принимать как можно больше разных иностранных банковских карт. Чтобы люди могли использовать их для оплаты отелей, ресторанов, аренды автомобилей здесь, что помогает нашей экономике. Как банкир с опытом работы более 20 лет, думаю, что это был бы полезный шаг нашего государства. У нас – сбалансированная политика, которая следует экономике, и вижу стремление к тому, чтобы банковские карты КНР использовались в Сербии, что является дополнительным стимулом для применения здесь и карты "Мир", - сказал генсек профобъединения сербских банков.
Осенью прошлого года в государственных и коммерческих банках Сербии перестали работать банковские карты Union Pay Газпромбанка, которые с 21 ноября 2024 года были отключены от платежной системы Union Pay после введения минфином США санкций.