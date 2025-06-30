https://ria.ru/20250630/serbiya-2026283232.html

Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране

Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране - РИА Новости, 30.06.2025

Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране

Президент Сербии поблагодарил Россию и главу МИД Сергея Лаврова за понимание ситуации в Сербии в связи с протестами студентов и сторонников оппозиции. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:08:00+03:00

2025-06-30T13:08:00+03:00

2025-06-30T13:08:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

россия

сергей лавров

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Президент Сербии поблагодарил Россию и главу МИД Сергея Лаврова за понимание ситуации в Сербии в связи с протестами студентов и сторонников оппозиции. Министр иностранных дел РФ сказал во вторник, что Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими. Он высказал надежду, что страны Запада "не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями". "Спасибо Сергею (Лаврову - ред.) за то, что отлично понял и спасибо редким корректным российским аналитикам, которые приметили одну вещь - что Вучич будет крепким орешком, и я не из тех, кто бежал из Сербии... Хочу их оповестить о том, что Сербия победила, и радуюсь продолжению сотрудничества с РФ", - заявил президент Сербии журналистам на полях международной конференции о развитии в Испании. Полиция Сербии в ночь на вторник разблокировала перекрытые протестующими студентами и сторонниками оппозиции трассы в Белграде. Протестующие в Сербии студенты в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.

https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), россия, сергей лавров, александр вучич