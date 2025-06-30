Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране
Президент Сербии поблагодарил Россию и Лаврова за понимание ситуации в стране
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Президент Сербии поблагодарил Россию и главу МИД Сергея Лаврова за понимание ситуации в Сербии в связи с протестами студентов и сторонников оппозиции.
Министр иностранных дел РФ сказал во вторник, что Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими. Он высказал надежду, что страны Запада "не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями".
"Спасибо Сергею (Лаврову - ред.) за то, что отлично понял и спасибо редким корректным российским аналитикам, которые приметили одну вещь - что Вучич будет крепким орешком, и я не из тех, кто бежал из Сербии... Хочу их оповестить о том, что Сербия победила, и радуюсь продолжению сотрудничества с РФ", - заявил президент Сербии журналистам на полях международной конференции о развитии в Испании.
Полиция Сербии в ночь на вторник разблокировала перекрытые протестующими студентами и сторонниками оппозиции трассы в Белграде. Протестующие в Сербии студенты в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.