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Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране - РИА Новости, 30.06.2025
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13:08 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026283232.html
Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране
Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране - РИА Новости, 30.06.2025
Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране
Президент Сербии поблагодарил Россию и главу МИД Сергея Лаврова за понимание ситуации в Сербии в связи с протестами студентов и сторонников оппозиции. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:08:00+03:00
2025-06-30T13:08:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
сергей лавров
александр вучич
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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Президент Сербии поблагодарил Россию и главу МИД Сергея Лаврова за понимание ситуации в Сербии в связи с протестами студентов и сторонников оппозиции. Министр иностранных дел РФ сказал во вторник, что Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими. Он высказал надежду, что страны Запада "не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями". "Спасибо Сергею (Лаврову - ред.) за то, что отлично понял и спасибо редким корректным российским аналитикам, которые приметили одну вещь - что Вучич будет крепким орешком, и я не из тех, кто бежал из Сербии... Хочу их оповестить о том, что Сербия победила, и радуюсь продолжению сотрудничества с РФ", - заявил президент Сербии журналистам на полях международной конференции о развитии в Испании. Полиция Сербии в ночь на вторник разблокировала перекрытые протестующими студентами и сторонниками оппозиции трассы в Белграде. Протестующие в Сербии студенты в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html
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в мире, сербия, белград (город), россия, сергей лавров, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Сергей Лавров, Александр Вучич
Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране

Президент Сербии поблагодарил Россию и Лаврова за понимание ситуации в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Президент Сербии поблагодарил Россию и главу МИД Сергея Лаврова за понимание ситуации в Сербии в связи с протестами студентов и сторонников оппозиции.
Министр иностранных дел РФ сказал во вторник, что Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы на основе конституции и законов страны, Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими. Он высказал надежду, что страны Запада "не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями".
Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Белграде полиция разблокировала трассы, перекрытые протестующими
Вчера, 09:36
"Спасибо Сергею (Лаврову - ред.) за то, что отлично понял и спасибо редким корректным российским аналитикам, которые приметили одну вещь - что Вучич будет крепким орешком, и я не из тех, кто бежал из Сербии... Хочу их оповестить о том, что Сербия победила, и радуюсь продолжению сотрудничества с РФ", - заявил президент Сербии журналистам на полях международной конференции о развитии в Испании.
Полиция Сербии в ночь на вторник разблокировала перекрытые протестующими студентами и сторонниками оппозиции трассы в Белграде. Протестующие в Сербии студенты в ночь на понедельник о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт
Вчера, 10:51
 
В миреСербияБелград (город)РоссияСергей ЛавровАлександр Вучич
 
 
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