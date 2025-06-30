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Песков прокомментировал беспорядки в Сербии - РИА Новости, 30.06.2025
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12:47 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии - РИА Новости, 30.06.2025
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:47:00+03:00
2025-06-30T12:47:00+03:00
белград (город)
здоровье - общество
сербия
в мире
россия
дмитрий песков
ивица дачич
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране. "Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", - сказал Песков журналистам. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
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Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов
Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов
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белград (город), здоровье - общество, сербия, в мире, россия, дмитрий песков, ивица дачич, александр вучич, беспорядки в белграде
Белград (город), Здоровье - Общество, Сербия, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Ивица Дачич, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии

Песков: РФ рассчитывает, что в Сербии восстановят законность

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране.
"Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", - сказал Песков журналистам.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич
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Белград (город)Здоровье - ОбществоСербияВ миреРоссияДмитрий ПесковИвица ДачичАлександр ВучичБеспорядки в Белграде
 
 
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