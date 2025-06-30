https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html

Песков прокомментировал беспорядки в Сербии

Песков прокомментировал беспорядки в Сербии - РИА Новости, 30.06.2025

Песков прокомментировал беспорядки в Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:47:00+03:00

2025-06-30T12:47:00+03:00

2025-06-30T12:47:00+03:00

белград (город)

здоровье - общество

сербия

в мире

россия

дмитрий песков

ивица дачич

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026116523_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f8da8a01e34b3d1c392d108d90e89f66.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране. "Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", - сказал Песков журналистам. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.

https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html

белград (город)

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов 2025-06-30T12:47 true PT3M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белград (город), здоровье - общество, сербия, в мире, россия, дмитрий песков, ивица дачич, александр вучич, беспорядки в белграде