Песков прокомментировал беспорядки в Сербии
Песков: РФ рассчитывает, что в Сербии восстановят законность
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране.
"Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", - сказал Песков журналистам.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.