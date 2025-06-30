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Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт - РИА Новости, 30.06.2025
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10:51 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html
Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт
Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт - РИА Новости, 30.06.2025
Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт
Протесты в Сербии некорректно сравнивать с украинским Майданом или последними протестами в Грузии, поскольку протестующие не настроены однозначно антироссийски, РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:51:00+03:00
2025-06-30T10:51:00+03:00
в мире
белград (город)
сербия
россия
ивица дачич
александр вучич
ана брнабич
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Протесты в Сербии некорректно сравнивать с украинским Майданом или последними протестами в Грузии, поскольку протестующие не настроены однозначно антироссийски, а их требования нацелены вовнутрь страны, а не вовне, считает эксперт по Балканам, программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович. "Я бы не назвал их однозначно антироссийскими или цветной революцией против России. Поскольку среди протестующих ряд, напротив, выступают за более тесные связи с Россией и обвиняют президента страны Александра Вучича в том, что он дистанцировался от Москвы и "сидит на двух стульях". Другие - напротив, более проевропейские и также обвиняют Вучича в "сидении на двух стульях", но уже в том, что он не склоняется в сторону ЕС", - сказал Лазович в беседе с РИА Новости. По его словам, сравнение с Майданом на Украине в 2014 году будет некорректным: определенные схожие элементы есть, но это не однозначно 100% копия цветных революций или иных протестов. Эксперт также отметил, что влияние на Россию протестов сложно предположить, но однозначного антироссийского разворота Белграда ожидать не стоит. "Все зависит от того, кто придет к власти (если в результате протестов в Сербии поменяется власть - ред.). Если это будут политические силы, намеренные продолжать многовекторность, но сделать при этом акцент на борьбу с коррупцией, чего в первую очередь требуют протестующие, то отношения Москвы и Белграда останутся в той же парадигме. Если придет кто-то радикально иной, то они будут развиваться иначе. Но сегодня в Сербии сложно представить явно прозападного человека во власти, который разорвал бы связи с Россией и ввел бы санкции", - подчеркнул Лазович. Такое невозможно, уточнил он, поскольку сербское общество такого человека просто не примет, несмотря на протесты. "У этих выступлений в первую очередь много внутренних причин", - заключил эксперт. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
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353
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Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, белград (город), сербия, россия, ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Россия, Ивица Дачич, Александр Вучич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт

Лазович: протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, они не нацелены против РФ

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Протесты в Сербии некорректно сравнивать с украинским Майданом или последними протестами в Грузии, поскольку протестующие не настроены однозначно антироссийски, а их требования нацелены вовнутрь страны, а не вовне, считает эксперт по Балканам, программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович.
"Я бы не назвал их однозначно антироссийскими или цветной революцией против России. Поскольку среди протестующих ряд, напротив, выступают за более тесные связи с Россией и обвиняют президента страны Александра Вучича в том, что он дистанцировался от Москвы и "сидит на двух стульях". Другие - напротив, более проевропейские и также обвиняют Вучича в "сидении на двух стульях", но уже в том, что он не склоняется в сторону ЕС", - сказал Лазович в беседе с РИА Новости.
По его словам, сравнение с Майданом на Украине в 2014 году будет некорректным: определенные схожие элементы есть, но это не однозначно 100% копия цветных революций или иных протестов.
Эксперт также отметил, что влияние на Россию протестов сложно предположить, но однозначного антироссийского разворота Белграда ожидать не стоит.
"Все зависит от того, кто придет к власти (если в результате протестов в Сербии поменяется власть - ред.). Если это будут политические силы, намеренные продолжать многовекторность, но сделать при этом акцент на борьбу с коррупцией, чего в первую очередь требуют протестующие, то отношения Москвы и Белграда останутся в той же парадигме. Если придет кто-то радикально иной, то они будут развиваться иначе. Но сегодня в Сербии сложно представить явно прозападного человека во власти, который разорвал бы связи с Россией и ввел бы санкции", - подчеркнул Лазович.
Такое невозможно, уточнил он, поскольку сербское общество такого человека просто не примет, несмотря на протесты.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
"У этих выступлений в первую очередь много внутренних причин", - заключил эксперт.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич
29 июня, 14:30
 
В миреБелград (город)СербияРоссияИвица ДачичАлександр ВучичАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
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