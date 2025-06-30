Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Протесты в Сербии некорректно сравнивать с украинским Майданом или последними протестами в Грузии, поскольку протестующие не настроены однозначно антироссийски, а их требования нацелены вовнутрь страны, а не вовне, считает эксперт по Балканам, программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович. "Я бы не назвал их однозначно антироссийскими или цветной революцией против России. Поскольку среди протестующих ряд, напротив, выступают за более тесные связи с Россией и обвиняют президента страны Александра Вучича в том, что он дистанцировался от Москвы и "сидит на двух стульях". Другие - напротив, более проевропейские и также обвиняют Вучича в "сидении на двух стульях", но уже в том, что он не склоняется в сторону ЕС", - сказал Лазович в беседе с РИА Новости. По его словам, сравнение с Майданом на Украине в 2014 году будет некорректным: определенные схожие элементы есть, но это не однозначно 100% копия цветных революций или иных протестов. Эксперт также отметил, что влияние на Россию протестов сложно предположить, но однозначного антироссийского разворота Белграда ожидать не стоит. "Все зависит от того, кто придет к власти (если в результате протестов в Сербии поменяется власть - ред.). Если это будут политические силы, намеренные продолжать многовекторность, но сделать при этом акцент на борьбу с коррупцией, чего в первую очередь требуют протестующие, то отношения Москвы и Белграда останутся в той же парадигме. Если придет кто-то радикально иной, то они будут развиваться иначе. Но сегодня в Сербии сложно представить явно прозападного человека во власти, который разорвал бы связи с Россией и ввел бы санкции", - подчеркнул Лазович. Такое невозможно, уточнил он, поскольку сербское общество такого человека просто не примет, несмотря на протесты. "У этих выступлений в первую очередь много внутренних причин", - заключил эксперт. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html
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96
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Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Протесты в Сербии некорректно сравнивать с украинским Майданом или последними протестами в Грузии, поскольку протестующие не настроены однозначно антироссийски, а их требования нацелены вовнутрь страны, а не вовне, считает эксперт по Балканам, программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович.
"Я бы не назвал их однозначно антироссийскими или цветной революцией против России. Поскольку среди протестующих ряд, напротив, выступают за более тесные связи с Россией и обвиняют президента страны Александра Вучича в том, что он дистанцировался от Москвы и "сидит на двух стульях". Другие - напротив, более проевропейские и также обвиняют Вучича в "сидении на двух стульях", но уже в том, что он не склоняется в сторону ЕС", - сказал Лазович в беседе с РИА Новости.
По его словам, сравнение с Майданом на Украине в 2014 году будет некорректным: определенные схожие элементы есть, но это не однозначно 100% копия цветных революций или иных протестов.
Эксперт также отметил, что влияние на Россию протестов сложно предположить, но однозначного антироссийского разворота Белграда ожидать не стоит.
"Все зависит от того, кто придет к власти (если в результате протестов в Сербии поменяется власть - ред.). Если это будут политические силы, намеренные продолжать многовекторность, но сделать при этом акцент на борьбу с коррупцией, чего в первую очередь требуют протестующие, то отношения Москвы и Белграда останутся в той же парадигме. Если придет кто-то радикально иной, то они будут развиваться иначе. Но сегодня в Сербии сложно представить явно прозападного человека во власти, который разорвал бы связи с Россией и ввел бы санкции", - подчеркнул Лазович.
Такое невозможно, уточнил он, поскольку сербское общество такого человека просто не примет, несмотря на протесты.
"У этих выступлений в первую очередь много внутренних причин", - заключил эксперт.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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