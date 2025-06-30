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Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах - РИА Новости, 30.06.2025
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00:56 30.06.2025 (обновлено: 08:06 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/serbija-2026183903.html
Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах
Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах - РИА Новости, 30.06.2025
Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах
В Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны, сообщили протестующие студенты. РИА Новости, 30.06.2025
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2025-06-30T08:06:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ивица дачич
александр вучич
ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны, сообщили протестующие студенты.По данным их соцсетей и сайта, посвященного протестным акциям, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.Госорганы пока не прокомментировали это событие.Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html
сербия
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РИА Новости
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96
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Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах

Протестующие в Сербии студенты сообщили о блокировании дорог в 19 городах страны

© ФотоПротест студентов и сторонников оппозиции в Сербии
Протест студентов и сторонников оппозиции в Сербии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото
Протест студентов и сторонников оппозиции в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны, сообщили протестующие студенты.
По данным их соцсетей и сайта, посвященного протестным акциям, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.
Госорганы пока не прокомментировали это событие.

Беспорядки в Сербии

  • В субботу протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
  • В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который они выдвинули властям с требованием назначить дату голосования.
  • Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
  • Столкновения произошли вечером около двух кордонов силовиков в центре города.
  • Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей.
  • Митингующие безуспешно пытались протаранить мусорным баком кордон.
  • Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
  • Пострадали 48 силовиков.
  • Задержаны 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
  • В воскресенье активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.
  • Как утверждает председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
  • Железные дороги Сербии накануне получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостановили движение в стране.
  • В четверг задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота.
Антиправительственный митинге в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии
Вчера, 12:44
 
В миреСербияБелград (город)Ивица ДачичАлександр ВучичАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
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