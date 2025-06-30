https://ria.ru/20250630/serbija-2026183903.html

Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах

Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах - РИА Новости, 30.06.2025

Протестующие студенты блокировали дороги в 19 сербских городах

В Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны, сообщили протестующие студенты. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:56:00+03:00

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БЕЛГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны, сообщили протестующие студенты.По данным их соцсетей и сайта, посвященного протестным акциям, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.Госорганы пока не прокомментировали это событие.Беспорядки в Сербии

https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-30T00:56 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, беспорядки в белграде