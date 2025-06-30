https://ria.ru/20250630/sdelka-2026292595.html

ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США

ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США - РИА Новости, 30.06.2025

ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США

Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:44:00+03:00

2025-06-30T13:44:00+03:00

2025-06-30T13:44:00+03:00

экономика

сша

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.

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сша

брюссель

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт