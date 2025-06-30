https://ria.ru/20250630/sdelka-2026292595.html
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США - РИА Новости, 30.06.2025
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США
Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:44:00+03:00
2025-06-30T13:44:00+03:00
2025-06-30T13:44:00+03:00
экономика
сша
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
https://ria.ru/20250621/es-2024534433.html
сша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США
Представитель ЕК Ренье: ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку к 9 июля