Рейтинг@Mail.ru
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sdelka-2026292595.html
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США - РИА Новости, 30.06.2025
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США
Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:44:00+03:00
2025-06-30T13:44:00+03:00
экономика
сша
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
https://ria.ru/20250621/es-2024534433.html
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
ЕС рассчитывает на заключение торговой сделки с США

Представитель ЕК Ренье: ЕС рассчитывает заключить с США торговую сделку к 9 июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз оптимистично настроен в отношении переговоров с США по торговым отношениям и пошлинам и рассчитывает заключить сделку до 9 июля, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Мы оптимистично настроены и действительно рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал он.
В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными
21 июня, 19:30
 
ЭкономикаСШАБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала