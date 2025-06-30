https://ria.ru/20250630/sapery-2026328025.html

В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов

В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.06.2025

В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов, всего от опасных находок очищено 165 РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:50:00+03:00

2025-06-30T15:50:00+03:00

2025-06-30T15:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985445342_2:0:1250:702_1920x0_80_0_0_94b7b8b16717bd52d05f39fdd6e5c500.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пиротехники МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов, всего от опасных находок очищено 165 гектаров местности, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Работы по разминированию проводятся ежедневно. Пиротехнический отряд МЧС России с августа 2024 года обезвредил на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Отмечается, что саперы ведомства привлекались к работам по разминированию более 500 раз. "Обследовано порядка 165 гектаров территорий. В большинстве случаев местами проведения работ являются поля, жилой сектор, лесные массивы и луговые территории", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)