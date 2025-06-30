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В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sapery-2026328025.html
В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов
В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.06.2025
В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов, всего от опасных находок очищено 165 РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:50:00+03:00
2025-06-30T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пиротехники МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов, всего от опасных находок очищено 165 гектаров местности, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Работы по разминированию проводятся ежедневно. Пиротехнический отряд МЧС России с августа 2024 года обезвредил на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Отмечается, что саперы ведомства привлекались к работам по разминированию более 500 раз. "Обследовано порядка 165 гектаров территорий. В большинстве случаев местами проведения работ являются поля, жилой сектор, лесные массивы и луговые территории", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области обезвредили восемь тысяч взрывоопасных предметов

Саперы МЧС обезвредили почти 8 тысяч взрывоопасных предметов в Курской области

© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС России
Пиротехники МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© МЧС России/Telegram
Пиротехники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пиротехники МЧС России с августа 2024 года обезвредили на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов, всего от опасных находок очищено 165 гектаров местности, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Работы по разминированию проводятся ежедневно. Пиротехнический отряд МЧС России с августа 2024 года обезвредил на территории Курской области почти 8 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саперы ведомства привлекались к работам по разминированию более 500 раз.
"Обследовано порядка 165 гектаров территорий. В большинстве случаев местами проведения работ являются поля, жилой сектор, лесные массивы и луговые территории", - резюмирует МЧС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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