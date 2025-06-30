https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026313911.html

Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России

Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России - РИА Новости, 30.06.2025

Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России

Новые американские санкции против России ударят по США, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети Х. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:59:00+03:00

2025-06-30T14:59:00+03:00

2025-06-30T14:59:00+03:00

россия

брайан макдональд

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Новые американские санкции против России ударят по США, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети Х."Огромные пошлины, скорее всего, дадут обратный эффект для США, нарушив цепочки поставок, спровоцировав ответные меры и подстегнув инфляцию", — написал он.Кроме того, журналист усомнился в том, что законопроект о санкциях рассмотрят в июле, поскольку сенат занимается законопроектом президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый".В воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что глава Белого дома хочет ввести новые санкции против России. Он добавил, что сенат начнет рассмотрение документа уже в июле. По словам политика, торговых партнеров Москвы, которые не помогают Украине, ждут 500-процентные пошлины.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия приняла к сведению заявление Грэма*.* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026218146.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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россия, брайан макдональд, дональд трамп, сша, линдси грэм*, в мире