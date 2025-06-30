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Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России
Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России - РИА Новости, 30.06.2025
Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России
Новые американские санкции против России ударят по США, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети Х. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:59:00+03:00
2025-06-30T14:59:00+03:00
2025-06-30T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Новые американские санкции против России ударят по США, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети Х."Огромные пошлины, скорее всего, дадут обратный эффект для США, нарушив цепочки поставок, спровоцировав ответные меры и подстегнув инфляцию", — написал он.Кроме того, журналист усомнился в том, что законопроект о санкциях рассмотрят в июле, поскольку сенат занимается законопроектом президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый".В воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что глава Белого дома хочет ввести новые санкции против России. Он добавил, что сенат начнет рассмотрение документа уже в июле. По словам политика, торговых партнеров Москвы, которые не помогают Украине, ждут 500-процентные пошлины.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия приняла к сведению заявление Грэма*.* внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250630/rossiya-2026218146.html
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россия, брайан макдональд, дональд трамп, сша, линдси грэм*, в мире
Россия, Брайан Макдональд, Дональд Трамп, США, Линдси Грэм*, В мире
Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России
Журналист Макдональд: новые американские антироссийские санкции ударят по США