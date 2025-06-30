Рейтинг@Mail.ru
ЕС продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 30.06.2025 (обновлено: 13:22 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026286346.html
ЕС продлил экономические санкции против России
ЕС продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 30.06.2025
ЕС продлил экономические санкции против России
Страны Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:18:00+03:00
2025-06-30T13:22:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
владимир путин
москва
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, говорится в заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года", - указывается в документе.Последний раз эти санкции продлевались в январе этого года. Тогда их продление угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева, которое было принято несмотря на протесты потребителей. Будапешт на разных уровнях требовал от Еврокомиссии гарантий для своей энергетической безопасности.Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250626/vengrija-2025516572.html
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026213123.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, владимир путин, москва, еврокомиссия, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Владимир Путин, Москва, Еврокомиссия, В мире
ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года", - указывается в документе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций
26 июня, 11:18
Последний раз эти санкции продлевались в январе этого года. Тогда их продление угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева, которое было принято несмотря на протесты потребителей. Будапешт на разных уровнях требовал от Еврокомиссии гарантий для своей энергетической безопасности.
Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Politico узнало сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России
Вчера, 09:31
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаВладимир ПутинМоскваЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала