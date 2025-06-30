https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026286346.html

ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 30.06.2025

ЕС продлил экономические санкции против России

Страны Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:18:00+03:00

2025-06-30T13:18:00+03:00

2025-06-30T13:22:00+03:00

россия

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, говорится в заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года", - указывается в документе.Последний раз эти санкции продлевались в январе этого года. Тогда их продление угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева, которое было принято несмотря на протесты потребителей. Будапешт на разных уровнях требовал от Еврокомиссии гарантий для своей энергетической безопасности.Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250626/vengrija-2025516572.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026213123.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, владимир путин, москва, еврокомиссия, в мире