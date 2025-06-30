МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС против российских СМИ
МИД: РФ введет санкции против 15 СМИ ЕС
Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва в ответ на санкции ЕС против российских СМИ ограничит работу 15 европейских ресурсов, говорится в заявлении МИД.
"Принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам 15 СМИ государств — членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации", — указано в релизе.
Как отметили на Смоленской площади:
- эта ответная мера на рестрикции Евросоюза, принятые в рамках 16-го пакета санкций в феврале;
- тогда ограничения затронули восемь изданий — Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ "Красная звезда";
- ЕС не раз предупреждали, что запрет российских СМИ и другие формы репрессий не останутся без реакции Москвы;
- если ограничения в отношении отечественных изданий снимут, Россия также пересмотрит решение.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия им, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. ЕС также запретил вещание крупнейших отечественных медиа, причем принял решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.