https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026285403.html

МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС против российских СМИ

МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС против российских СМИ - РИА Новости, 30.06.2025

МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС против российских СМИ

Москва в ответ на санкции ЕС против российских СМИ ограничит работу 15 европейских ресурсов, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:16:00+03:00

2025-06-30T13:16:00+03:00

2025-06-30T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва в ответ на санкции ЕС против российских СМИ ограничит работу 15 европейских ресурсов, говорится в заявлении МИД."Принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам 15 СМИ государств — членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации", — указано в релизе.Как отметили на Смоленской площади:

https://ria.ru/20250626/reklama-2025556570.html

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россия

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евросоюз, россия, брюссель, москва, в мире