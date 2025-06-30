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Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
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12:57 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026279731.html
Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков
Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков
Россия приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о якобы готовности президента США... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:57:00+03:00
2025-06-30T12:57:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о якобы готовности президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Грэм* заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. "Мы принимаем его к сведению, позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события", - сказал Песков журналистам.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков

Песков: РФ приняла к сведению слова Грэма об ужесточении санкций

© AP Photo / Andrew HarnikЛиндси Грэм*
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о якобы готовности президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Грэм* заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле.
"Мы принимаем его к сведению, позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события", - сказал Песков журналистам.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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В миреРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
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