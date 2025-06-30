https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026279731.html

Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков

Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025

Россия приняла к сведению заявление Грэма* о санкциях, заявил Песков

Россия приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о якобы готовности президента США... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:57:00+03:00

2025-06-30T12:57:00+03:00

2025-06-30T12:57:00+03:00

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россия

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дмитрий песков

дональд трамп

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о якобы готовности президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Грэм* заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. "Мы принимаем его к сведению, позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события", - сказал Песков журналистам.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, санкции в отношении россии