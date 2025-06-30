Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО
Президент Чехии убеждал Трампа ввести санкции против РФ на саммите НАТО
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью CNN Prima News, что убеждал главу США Дональда Трампа ввести санкции против России на саммите НАТО.
"Мы очень сплоченно и коллективно убеждали его в том, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию <…> Он пока сдержан, но понимает, что это очень эффективный инструмент", — сказал он, описывая беседу за ужином, в которой приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Мы очень сплоченно и коллективно убеждали его в том, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию <…> Он пока сдержан, но понимает, что это очень эффективный инструмент", — сказал он, описывая беседу за ужином, в которой приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.