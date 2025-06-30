https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО

Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО - РИА Новости, 30.06.2025

Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью CNN Prima News, что убеждал главу США Дональда Трампа ввести санкции против России на саммите НАТО. "Мы очень... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:54:00+03:00

2025-06-30T10:54:00+03:00

2025-06-30T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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нато

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью CNN Prima News, что убеждал главу США Дональда Трампа ввести санкции против России на саммите НАТО. "Мы очень сплоченно и коллективно убеждали его в том, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию <…> Он пока сдержан, но понимает, что это очень эффективный инструмент", — сказал он, описывая беседу за ужином, в которой приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.

https://ria.ru/20250630/blanar-2026215644.html

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html

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в мире, россия, дональд трамп, петр павел, нато