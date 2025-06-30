Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html
Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО
Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО - РИА Новости, 30.06.2025
Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО
Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью CNN Prima News, что убеждал главу США Дональда Трампа ввести санкции против России на саммите НАТО. "Мы очень... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:54:00+03:00
2025-06-30T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
петр павел
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью CNN Prima News, что убеждал главу США Дональда Трампа ввести санкции против России на саммите НАТО. "Мы очень сплоченно и коллективно убеждали его в том, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию &lt;…&gt; Он пока сдержан, но понимает, что это очень эффективный инструмент", — сказал он, описывая беседу за ужином, в которой приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
https://ria.ru/20250630/blanar-2026215644.html
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f06f4465925e9641bbc35275861705fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, петр павел, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Петр Павел, НАТО
Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО

Президент Чехии убеждал Трампа ввести санкции против РФ на саммите НАТО

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью CNN Prima News, что убеждал главу США Дональда Трампа ввести санкции против России на саммите НАТО.

"Мы очень сплоченно и коллективно убеждали его в том, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию <…> Он пока сдержан, но понимает, что это очень эффективный инструмент", — сказал он, описывая беседу за ужином, в которой приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России
Вчера, 09:48
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Глава МИД Украины выступил с призывом после российских ударов
Вчера, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампПетр ПавелНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала