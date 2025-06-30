https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026213123.html
Politico узнало сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России
Politico узнало сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 30.06.2025
Politico узнало сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, скорее всего, будет окончательно утвержден уже при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля, Словакия... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:31:00+03:00
2025-06-30T09:31:00+03:00
2025-06-30T09:31:00+03:00
экономика
россия
словакия
брюссель
роберт фицо
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, скорее всего, будет окончательно утвержден уже при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля, Словакия добивается от Брюсселя ряда уступок, пишет газета Politico. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. "Пакет (санкций - ред.) вряд ли будет принят при польском председательстве и должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник", - говорится в публикации. Отмечается, что принятию новых санкций противятся Венгрия и Словакия. Братислава на прошлой неделе дала понять другим странами ЕС, что не одобрит сделку в ее нынешнем виде и ожидает визита от Еврокомиссии (ЕК) 3 июля для обсуждения деталей соглашения. По данным издания, Словакия хочет получить от Брюсселя ряд уступок, а именно гарантий того, что ее компании не засудят за нарушение условий контрактов с российскими фирмами, возмещения транзитных сборов, а также одобрения ЕК плана по санкциям только при его полной поддержке со стороны Братиславы. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Politico узнало сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России
Politico: новый пакет санкций могут утвердить при председательстве в ЕС Дании
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, скорее всего, будет окончательно утвержден уже при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля, Словакия добивается от Брюсселя ряда уступок, пишет газета Politico.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром
" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ
.
"Пакет (санкций - ред.) вряд ли будет принят при польском председательстве и должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник", - говорится в публикации.
Отмечается, что принятию новых санкций противятся Венгрия
и Словакия. Братислава
на прошлой неделе дала понять другим странами ЕС
, что не одобрит сделку в ее нынешнем виде и ожидает визита от Еврокомиссии (ЕК
) 3 июля для обсуждения деталей соглашения.
По данным издания, Словакия хочет получить от Брюсселя
ряд уступок, а именно гарантий того, что ее компании не засудят за нарушение условий контрактов с российскими фирмами, возмещения транзитных сборов, а также одобрения ЕК плана по санкциям только при его полной поддержке со стороны Братиславы.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.